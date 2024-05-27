86歲婦離家走失 警員協尋家人發現竟和婦人兒子有這層關係

台中市1名86歲婦人日前外出迷路，有熱心民眾發現她獨坐路旁，喃喃自語「要找兒子的補習班」。警方據報趕往，根據民眾認出她以前在賣菜，兒子在開補習班，並從婦人話語中聽出補習班名字，上網搜尋後，發現補習班雖已歇業，但仍順利聯繫上婦人兒子，才將她平安送交家人帶返。

據了解，開補習班的是婦人大兒子，她的二兒子趕到派出所接媽媽時，處理警員之一的張志宏認出他竟是以前曾在烏日國中教過他的劉姓數學老師，兩人闊別17年意外見面，倍感興奮。張志宏也為老師解說，可以去區公所替媽媽免費申請愛心手鍊，把家中電話等資訊註記在上面，以防老人家年紀大走失，可以方便尋獲。

劉老師說，母親鮮少出門，當天下午發現不在家中，趕緊動員全家外出找了近三小時，仍尋人未果，當正心急如焚前往派出所報案時，便接獲員警通知。要謝謝熱心民眾報警處理，以及員警積極協尋，才能讓母親順利返家。

他說，雖然已叫不出警員的名字，但仍記得有這名學生，也謝謝張志宏幫他找回母親。

據了解，劉老師母親日前拄著拐杖在離家3公里的烏日區廣惠三巷裡徘徊，說是要找兒子開的補習班。附近民眾發現她，但當地並無補習班，擔心她是年紀大走失了，因此趕緊通知警方。烏日警分局烏日派出所警員洪政輝、張志宏據報趕往協助，當時天色已暗，只見老婦疲憊地癱坐地上。