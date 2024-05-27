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淡水弒父案士檢偵結起訴 查出案發前半年即有保護令

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子今年初與父親爆發爭執，涉嫌以門簾勒斃父親，落網時坦承因不滿父親長期酗酒憤而動手殺人，士林地檢近日偵結，依家庭暴力之殺人罪起訴黃男。

據悉，死者高齡80歲的母親今年1月29日清晨5時許發現，61歲兒子趴倒在31歲孫子臥室地面上，頸部纏繞門簾，已無呼吸心跳，立刻報警處理，並直指是孫子殺了兒子。

新北市警方及救護人員獲報後派員到黃男一家位於淡水區水源街的住家，確定黃男已明顯死亡，警方另初判黃男家中客廳有打鬥跡象，鎖定死者兒子涉有重嫌。

員警案發後不久循線於淡水區公明街附近一處宮廟內查獲犯嫌黃男，他坦承不滿父親長期酗酒，兩人爭執後憤而殺人。

檢警調查，犯嫌黃男2023年6月起受士林地院家事法庭保護令裁定不得對父親施暴，效期2年，生效時警方即以電話訪問方式通知黃男。

今年1月案發時，黃男先關閉家中監視器，再涉嫌以家中門簾纏繞父親頸部並施壓，導致父親窒息死亡，除涉嫌殺害直系血親尊親屬罪，也違反保護令，士林地檢署偵結起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

士林地檢署近日偵結，依家庭暴力之殺人罪起訴黃男。記者李隆揆／攝影
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殺人

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