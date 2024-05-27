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影／飆股暴利攏係假的 網紅郭鬼鬼擔任防詐大使反詐騙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網傳飆股投資詐騙層出不窮，有「雪乳戰神」封號的網紅郭鬼鬼、親子網紅部落客「怡伶10」應台南市警二分局邀請，擔任防詐大使，共同協助錄製「反詐騙」宣導影片，影片今天PO在警分局臉書粉絲專頁宣導，2名女網紅呼籲大家一起來反詐騙。

網紅郭鬼鬼曾被《網路溫度計DailyView》公布為「臉書座標之力最強十人」，是近年在網路上相當活躍的網紅之一。她從小在台南長大，因此警方邀請郭鬼鬼及親子網紅部落客「怡伶10」擔任防詐大使，共同協助錄製「反詐騙」宣導影片，呼籲大眾別輕易遭詐騙集團詐騙。

郭鬼鬼表示，由於她很多照片都是公開的，所以也曾遭詐騙集團盜用照片，用來騙取粉絲金錢，但所幸她會不定期都會向粉絲宣導反詐手法，至今尚未有粉絲受騙上當，本次與台南市警二分局配合，是希望透過有梗又有料的方式，讓更多民眾進一步瞭解到詐騙手法。

市警二分局指出，民眾常莫名其妙被拉到某「飆股投資」群組裡，群組內有自稱「老師」的人報名牌，或是慫恿你投資虛擬貨幣，而在你信以為真開始投錢後，卻發現想出金獲利時，怎麼樣都領不出來，甚至群組早已人去樓空，因此投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「保證獲利」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。

網紅郭鬼鬼、親子網紅部落客「怡伶10」應台南市警二分局邀請擔任防詐大使，錄製「反詐騙」宣導影片，力挺反詐騙。圖／台南市警二分局提供
網紅郭鬼鬼、親子網紅部落客「怡伶10」應台南市警二分局邀請擔任防詐大使，錄製「反詐騙」宣導影片，力挺反詐騙。圖／台南市警二分局提供

粉絲 網紅 詐騙集團

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