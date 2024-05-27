影／飆股暴利攏係假的 網紅郭鬼鬼擔任防詐大使反詐騙
網傳飆股投資詐騙層出不窮，有「雪乳戰神」封號的網紅郭鬼鬼、親子網紅部落客「怡伶10」應台南市警二分局邀請，擔任防詐大使，共同協助錄製「反詐騙」宣導影片，影片今天PO在警分局臉書粉絲專頁宣導，2名女網紅呼籲大家一起來反詐騙。
網紅郭鬼鬼曾被《網路溫度計DailyView》公布為「臉書座標之力最強十人」，是近年在網路上相當活躍的網紅之一。她從小在台南長大，因此警方邀請郭鬼鬼及親子網紅部落客「怡伶10」擔任防詐大使，共同協助錄製「反詐騙」宣導影片，呼籲大眾別輕易遭詐騙集團詐騙。
郭鬼鬼表示，由於她很多照片都是公開的，所以也曾遭詐騙集團盜用照片，用來騙取粉絲金錢，但所幸她會不定期都會向粉絲宣導反詐手法，至今尚未有粉絲受騙上當，本次與台南市警二分局配合，是希望透過有梗又有料的方式，讓更多民眾進一步瞭解到詐騙手法。
市警二分局指出，民眾常莫名其妙被拉到某「飆股投資」群組裡，群組內有自稱「老師」的人報名牌，或是慫恿你投資虛擬貨幣，而在你信以為真開始投錢後，卻發現想出金獲利時，怎麼樣都領不出來，甚至群組早已人去樓空，因此投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱有「保證獲利」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙，如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言