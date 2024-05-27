見保護令驚覺結婚40年老公出軌！「還對小三家暴」她怒提告

1名人妻發現1名陌生女子透過法院向丈夫發出通常保護令，這才驚覺結婚40年的丈夫竟出軌。示意圖/ingimage

揭破枕邊人「不能說的秘密」，真相更是沉重！台灣1名人妻結婚40年，有一天突然發現1名陌生女子透過法院向丈夫發出通常保護令，驚覺丈夫和對方發展婚外情，甚至曾對小三施暴，令對方訴諸法律。人妻得知真相後怒告小三侵害其配偶權，索取60萬新台幣賠償，法官經審理後判處小三需賠償15萬新台幣。

根據判決書，林姓人妻和黃姓丈夫結婚40年，但黃男偷偷與郭姓女子交往3年，並在2020年分手，郭女事後聲稱遭到黃男家暴，繼而向苗栗地方法院申請民事通常保護令，獲法庭批准。林女意外得知事件，才知道丈夫偷腥和小三身份，因而向郭女怒索60萬新台幣賠償。

案件在新竹地院審理，林女主張郭女行為嚴重破壞其對婚姻的信賴，她經常不由自主流淚，甚至出現作嘔、焦慮和失眠等情況。

但郭女辯稱，黃男最初聲稱和妻子感情不睦，妻子甚至會喊離婚，黃男因而追求她，郭女終接受愛意，但他們沒有同居。另外，林女於2019年曾致電給郭女，當時已經知道他們是情侶關係，郭女亦和黃男斷絕聯繫，林女當時沒有訴諸法律。直到黃男最近前往郭女公司鬧事，甚至攻擊郭女，她才前往苗栗地院申請保護令。

法官經審理後，裁定被告明知黃男有家室，但仍然和他交往，造成林女精神痛苦，判處賠償15萬新台幣。

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文章授權轉載自《香港01》