蘆竹移工宿舍暗夜火警 濃煙火舌狂竄1男移工嗆傷送醫

桃園市蘆竹區南山路二段今凌晨發生火警，一棟移工宿舍3樓房間不明原因起火，消防人員接獲大量報案電話趕抵現場，發現屋內竄出大量火煙，立即布水線灌救，隨後救出一名嗆傷的36歲外籍移工，所幸火勢順利撲滅，無其他人傷亡。

該移工宿舍為3層樓建築，起火層位於3樓鐵皮加蓋房間，燃燒3樓宿舍的寢具及橡膠原料，桃園市消防局凌晨3點42分接獲報案，趕到現場時發現3樓房間窗戶竄出火舌，濃濃黑煙竄天，立即布水線灌救，於凌晨4點44分控制火勢，並在凌晨5點15分撲滅火勢，目前持續殘火處理中。