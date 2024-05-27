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蘆竹移工宿舍暗夜火警 濃煙火舌狂竄1男移工嗆傷送醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區南山路二段今凌晨發生火警，一棟移工宿舍3樓房間不明原因起火，消防人員接獲大量報案電話趕抵現場，發現屋內竄出大量火煙，立即布水線灌救，隨後救出一名嗆傷的36歲外籍移工，所幸火勢順利撲滅，無其他人傷亡。

該移工宿舍為3層樓建築，起火層位於3樓鐵皮加蓋房間，燃燒3樓宿舍的寢具及橡膠原料，桃園市消防局凌晨3點42分接獲報案，趕到現場時發現3樓房間窗戶竄出火舌，濃濃黑煙竄天，立即布水線灌救，於凌晨4點44分控制火勢，並在凌晨5點15分撲滅火勢，目前持續殘火處理中。

對此消防人員救出一名36歲阮姓男移工，被煙嗆傷意識清楚，已由救護車送往林口長庚醫院治療，所幸沒有大礙；此次救災出動消防人員87名、消防車33輛及救護車4輛，詳細損失及起火原因正調查中。

桃園蘆竹一棟3層樓移工宿舍今清晨傳火警，起火層位於3樓鐵皮加蓋房間，燃燒3樓宿舍的寢具及橡膠原料。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹一棟3層樓移工宿舍今清晨傳火警，起火層位於3樓鐵皮加蓋房間，燃燒3樓宿舍的寢具及橡膠原料。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹一棟3層樓移工宿舍今清晨傳火警，起火層位於3樓鐵皮加蓋房間，一名36歲男移工嗆傷送醫。記者周嘉茹／翻攝
桃園蘆竹一棟3層樓移工宿舍今清晨傳火警，起火層位於3樓鐵皮加蓋房間，一名36歲男移工嗆傷送醫。記者周嘉茹／翻攝

宿舍 房間 移工

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