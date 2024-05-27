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影／南屯千萬小牛來回飆噪音震耳 車主：載路人體驗貼背

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯區近月間有民眾反映，深夜常有跑車行駛，製造震耳的噪音，還在永春東七路上來回狂飆，第四警分局在3月間獲報後，調閱路口監視器，發現涉案車輛是藍寶堅尼的超跑，近月間連姓車主才到案，連辯稱，當時是有3名路人，想要體驗超跑的「貼背感」，才會在該路口來回行駛，警方依違反社維法告發，可罰1000元。

經查，該輛藍寶堅尼款式是Huracan LP 580-2 Coupe車款，2016年出廠，排氣量5204cc，市價約1258萬元，連姓車主則是投資公司的業者，名下據傳還有收藏好幾輛的超跑。

第四警分局南屯所在今年3月間，接獲民眾檢舉，有一輛超跑在凌晨時分在南屯區永春東七路段疾駛，以猛踩油門方式，製造震耳欲聾的噪音貫耳，還刻意在同一條路上來回狂飆，擾人清夢。

員警獲報後立即根據民眾所陳述的時間、地點擴大調閱周邊cctv鏡頭，確認該部車輛在夜深人靜的晚上，不停加速行駛製造噪音，立即通知連姓車主（26歲）到案說明。

連姓車主解釋，當天是開車準備返家之際，因有路人見其藍寶堅尼車款酷炫，提出想試乘體會超跑加速的「貼背感」，由於該部車僅能乘坐2人，遂分批載著3名路人在該段道路上奔馳數趟，強調車輛未曾改裝，對於因超跑本身搭載高馬力引擎，在馬路上拉轉產生高分貝音量噪音，間接導致附近居民無法入睡感到抱歉。

警方詢問後，針對連男駕車製造噪音妨害公眾安寧部分，依社會秩序維護法，最高可處新臺幣6千元以下罰鍰，針對連男違規部分，則是開罰1000元。

第四警分局長李建興說，今年迄今，通報噪音車已有2703件，其中經環保局依噪音管制法裁罰53件，為防範心存僥倖者改裝車輛，更不容許超跑深夜製造噪音擾民，警察將嚴加稽查取締，若確有製造噪音或深夜喧嘩妨害公眾安寧等脫序行為，可依社會秩序維護法予以裁罰。

台中市連姓男子在今年3月間，駕駛藍寶堅尼超跑，在南屯區拉轉行駛，製造噪音，警方調閱監視器後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市連姓男子在今年3月間，駕駛藍寶堅尼超跑，在南屯區拉轉行駛，製造噪音，警方調閱監視器後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市連姓男子在今年3月間，駕駛藍寶堅尼超跑，在南屯區拉轉行駛，製造噪音，警方調閱監視器後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市連姓男子在今年3月間，駕駛藍寶堅尼超跑，在南屯區拉轉行駛，製造噪音，警方調閱監視器後，依法告發。記者陳宏睿／翻攝

噪音 藍寶堅尼 車主

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