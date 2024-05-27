新莊一對甥舅酒後互毆 舅舅醉倒路中遭車輾斃

新北市今天凌晨有一對舅甥喝酒醉在新莊區瓊林路打架之後，44歲外甥任由62歲舅舅躺在馬路中央，逕自離去。後來竟被路過的車輛輾過、送醫不治，警方因此逮捕楊姓外甥，依傷害致死罪嫌移送法辦。

本案起因於30歲陳姓男子，今天凌晨0時48分駕駛轎車行經新莊區瓊林路，赫見路中央躺著1個人，但因夜色昏暗閃避不及輾過，62歲莊男頭部大面積撕裂傷、顱骨外露，被救護車送到衛福部台北醫院急救，將近凌晨2時宣告死亡。

警方調閱監視器發現死者在車禍之前，曾與人打架，對方把他打倒之後，任由躺在馬路中央不顧，逕自逃離現場，才導致被車輾過。員警稍後循線找到44歲楊姓男子。

楊男聲稱死者是他的舅舅，2人在車禍發生之前，原本一起在附近某卡拉OK店喝酒，後來楊男認為舅舅莊男已爛醉，便叫他搭車回家，但是莊男不肯，舅甥2人因此至店外發生激烈爭執大打出手，莊男隨後便躺在路中央，楊男棄之不顧，逕自離去。

警方調查後將外甥楊男依傷害致死罪嫌、陳姓駕駛依過失致死罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

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