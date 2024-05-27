2消防殉職！竹市大樓頂樓40人待救 住戶曝：室內全是煙

位於「竹科第一排」的新竹市東區慈雲路晴空匯28樓社區大樓昨晚發生火警，消防局金山分隊隊員李詠真、周立鑫入內搜救疑因氣瓶耗盡不幸殉職。該大樓高達28層樓，由於管道間仍是濃煙密布，今早仍有上百人在家中等待救援，新竹市消防局截至早上8點已救出60多人，還有40人在頂樓待救，有脫困住戶驚恐表示室內全是煙，在陽台躲一夜。

該大樓位於鄰近竹科的關埔重劃區，總戶數為594戶，屋齡9年，總樓高28樓，根據實價登錄網站指出，該大樓歷史最高價每坪要價63.18萬元，也因周圍生活機能成熟，學區完善，屬於整個大新竹地區最精華的區塊之一，許多高收入的竹科新貴定居於此。

該大樓共有A、B、C、D四棟，昨晚管道間從D棟燒起，濃煙從地下室竄往ABC棟。一名B棟住戶還原現場表示，昨晚疑似大樓地下室一樓變電箱配電盤起火，先是Ｄ棟住戶警衛有聞到並檢查變電箱，接著立刻通知119，濃煙沿著地下室與管道間不停往上竄。

「濃煙很大，電梯也都沒電，大家都躲在頂樓或房間等待救援。」該名住戶表示，Ｄ棟最嚴重，熱氣在管線間慢慢悶燒上去，自己昨晚下來倒垃圾，發現起火後就沒再上樓。其他住戶多在頂樓或房間等待救援，有30幾個人到頂樓求救。

今天還有百名住戶仍在大樓內，有消防員帶著年輕媽媽與2名年幼孩子往一樓疏散，孩子手指被濃煙燻得焦黑。該名年輕媽媽表示，屋內裝潢全毀，而且煙霧很大，「室內全都是濃煙」，自己跟家人住在13樓，整晚都待在陽台等候救援。