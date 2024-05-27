竹科新貴聚集地大樓火警傳死傷 28樓社區還有百人困家中
新竹市慈雲路COSTCO對面大樓發生昨天深夜火警，該大樓為28樓住宅大樓，所在區域為竹科新貴聚集地，屬於大新竹地區最精華的區塊之一，沒想到一場火警竟造成警消殉職，該大樓目前斷電仍有百戶居民被圍困家中，不知外界情況。
今天上午7點10分號誌中心發布全市各路口可辨資訊系統CMS，通知所有駕駛人慈雲路火警請改道，現場傳出有消防人員傷亡，詳細起火原因仍在調查中。
據了解，該大樓位於鄰近竹科的關埔重劃區，總戶數為594戶，屋齡9年，總樓高28樓，根據實價登錄網站指出，該大樓歷史最高價每坪要價63.18萬元，也因周圍生活機能成熟，學區完善，屬於整個大新竹地區最精華的區塊之一，許多高收入的竹科新貴定居於此。
新竹市消防局第二大隊大隊長葉耿男表示，昨晚獲報到場該大樓地下一樓電纜線明顯冒煙，管道間有持續悶燒，造成樓梯間都有冒煙狀況，同仁入內搜索，不幸過程中發生消防員殉職情況。
他說，目前雖沒有火勢，但管道間濃煙持續需要排除，今天已經出動雲梯車與大吊車，針對18樓以上百間住戶有立即危險與不舒服可以聯繫，由大車接送至地面救護送醫，但目前大樓停電，消防局呼籲大樓住戶在家裡相對安全區就近避難，不要任意外出，避免因濃煙影響受傷。
同時，新竹縣政府一早也發出公告，籲請竹北往竹科用路人注意 慈雲路壅塞請提前改道。公告指出，新竹市慈雲路因大樓火警，竹北市往新竹市（科學園區方向），即慈雲路（埔頂路至埔頂二路）路段，實施單向全線封閉，請用路人提前改道，並依照疏導行駛，遇到路口請減速慢行，保證用路安全。
建議改道路線為：原利用經國橋往園區方向車輛，請改走興隆大橋、東科路；原利用高速公路公道五路交流道往園區車輛，請改走光復路交流道；原走新竹市市區公道五路往慈雲路車輛，請提早改道光復路，或續行走慈濟路、埔頂路、關新路。
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