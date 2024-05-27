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台南發生性侵流血？ 警：男自摔受傷勿謠傳

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

有網路社群PO文驚傳台南市安南區安富街發生性侵案、指5月25日有歹徒闖入該處企圖性侵女屋主，反遭刺中下體，案發後歹徒逃逸。轄區台市警三分局調查表示，其實是1名陳姓男子自己摔傷流血，員警有到場協助就醫，並非性侵、宮刑等案件，請民眾勿再散播不實消息，以免觸法。

台南市警三分局說明，海南派出所於本月25日凌晨3點42分受理1件緊急救護案，報案指安南區安富街有民眾受傷需送醫。員警到場發現1樓是娃娃機店，2樓是30歲陳姓男子的住處，陳於當天深夜返家時因精神不濟，不慎踢破家中的寵物魚缸摔倒，導致下巴及腳踝受傷流血，員警立即協助送醫救護。

警方表示，當時有熱心民眾看見陳男受傷情事、報警請求協助，警方也在獲報後3分鐘內到場協助救護，陳男被送到奇美醫院醫治後已無大礙，並非網傳有性侵或宮刑等情事，呼籲民眾勿再散播不實訊息以免觸法。

陳姓男子不慎在台南安南區二樓住處踢破寵物魚缸自摔受傷。圖／台南市警三分局提供
陳姓男子不慎在台南安南區二樓住處踢破寵物魚缸自摔受傷。圖／台南市警三分局提供
陳姓男子在台南安南區二樓住處自摔受傷，其一樓娃娃機店地面有大片血跡。圖／台南市警三分局提供
陳姓男子在台南安南區二樓住處自摔受傷，其一樓娃娃機店地面有大片血跡。圖／台南市警三分局提供

台南 娃娃機

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