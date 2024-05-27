竹市2名消防員氣瓶耗盡曾喊「求救」 40分鐘後尋獲喪命

新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓昨晚火警，造成2名入內搜救的消防員殉職。據了解，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫昨晚協助住戶疏散時，疑因氣瓶耗盡有先發出求救訊號，但沒有表明身分且不確定受困地點，加上大樓內濃煙瀰漫，消防局獲報後搶救受困消防員，40分鐘後才尋獲倒臥2、3樓的消防員，已無生命跡象送醫不治。

新竹市消防局指出，殉職同仁為警專22期39歲的消防員李詠真，年資19年，到院前無生命跡象，今天凌晨1點46分台大醫院宣告急救無效；以及警專27期34歲的周立鑫，年資14年，到院前無生命跡象，今天凌晨1點55分馬偕醫院宣告急救無效。

兩名殉職消防員都才30多歲，李詠真已婚，還有一名在高雄市消防局服務的弟弟，李詠真妻子第一時間得知消息趕赴醫院，相當悲痛無法接受丈夫殉職。周立鑫則未婚，父母家住高雄，凌晨接獲消息從高雄北上趕往新竹市，難過白髮人送黑髮人。

新竹市長高虹安、新竹市消防局長李世恭等人都到醫院探視、慰問家屬。高虹安說，在疏散過程，勇消吸入過多濃煙，不幸殉職，非常感謝同仁英勇救災，不幸發生意外，消防局正在內部調查，後續會對外說明。自己到醫院慰問與關心，會竭力協助同仁與家屬相關事宜。

昨晚新竹市東區該大樓火警，現場為燃燒管道間電纜產生大量濃煙，因該大樓現場停電而且有民眾尚在建築內，李詠真及周立鑫昨晚11點50分入內搜索。據了解，兩人撤離過程疑似空氣瓶耗盡，今天凌晨0時15分發出求救訊號，消防局立即派員入室搜索。

據了解，消防員使用的空氣瓶會在用量剩58%時發出警告，兩人當時發出求救訊號，但並未回報身分與所在地，消防局人員先清查身分並於入內搜救，加上大樓內煙霧瀰漫，先往起火處地下室找未果，最後是在今天凌晨0時55分於2樓至3樓梯間發現2人倒臥，但已經來不及搶救兩人。