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竹市東區大樓火警 2勇消入內搜救疑氣瓶耗盡 倒樓梯間殉職

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竹市東區大樓火警 2勇消入內搜救疑氣瓶耗盡 倒樓梯間殉職

聯合報／ 記者黃羿馨張裕珍／新竹即時報導

新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓昨天晚間10點多發生火警意外，現場為地下1樓放置電纜線的管道間起火，不少大樓住戶都聞到濃厚燒焦味。新竹市消防局派員灌救，未料消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫入內協助20餘名住戶疏散時，疑因氣瓶耗盡倒臥樓梯間，2人於1時46分及55分許分別宣告急救無效殉職，家屬接獲消息悲痛逾恆。

新竹市長高虹安今天凌晨接獲消息後，於深夜立即趕往醫院探視同仁及家屬，對2位英勇同仁的犧牲深感心痛與不捨，也要求消防局除盡速釐清起火原因外，同時也要盡速調查事故原因，並要求各局處全力協助善後，盼給予痛失親人的家屬更多關懷。

新竹市消防局表示，昨晚10點55分接獲報案，到場時發現為燃燒管道間電纜，產生大量濃煙，立即出動2水線灌救，火勢於11點35分控制並進行殘火處理，因該大樓現場停電而且有民眾尚在建築內，李員及周員11點50分再進入現場執行人命搜索任務。

新竹市消防局在今天凌晨0時15分收到求救訊號，立即派員入室搜索，於0時55分於2樓至3樓梯間發現2人倒臥，搶救人員立即給予2人施予CPR急救，並於1時10分救出後送往新竹台大醫院及新竹馬偕醫院急救，惟不幸於1時46分、1時55分分別宣告急救無效。

消防局表示，此案起火原因及造成2位同仁殉職的原因將由鑑識人員於今天上午前往現場調查釐清。

新竹市消防局指出，殉職同仁為警專22期39歲的消防員李詠真，年資19年，到院前無生命跡象，今天凌晨1點46分台大醫院宣告急救無效；以及警專27期34歲的周立鑫，年資14年，到院前無生命跡象，今天凌晨1點55分馬偕醫院宣告急救無效。

新竹市消防員李詠真、周立鑫殉職，家屬難過悲痛，新竹市長高虹安到醫院了解，關懷殉職消防員家屬。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防員李詠真、周立鑫殉職，家屬難過悲痛，新竹市長高虹安到醫院了解，關懷殉職消防員家屬。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防員李詠真、周立鑫殉職，家屬難過悲痛，新竹市長高虹安到醫院了解，關懷殉職消防員家屬。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防員李詠真、周立鑫殉職，家屬難過悲痛，新竹市長高虹安到醫院了解，關懷殉職消防員家屬。圖／新竹市消防局提供
新竹市昨晚發生大樓火警，未料兩名消防員殉職。圖／新竹市消防局提供
新竹市昨晚發生大樓火警，未料兩名消防員殉職。圖／新竹市消防局提供
新竹市昨晚發生大樓火警，未料兩名消防員殉職。圖／新竹市消防局提供
新竹市昨晚發生大樓火警，未料兩名消防員殉職。圖／新竹市消防局提供

台大醫院 馬偕醫院

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