聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹「有錢的里」某社區大樓B1起火 警消急疏散20人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓，昨天晚間10點55分發生火警意外。新竹市消防局獲報後，立即趕抵現場搶救，初步了解是地下1樓放置電纜線的管道間起火，燃燒面積約25平方公尺，無延燒之虞，無人受困、受傷。由於起火大樓位於全台所得中位數排名前十的埔頂里，整起火警意外也格外引起民眾關注，至於詳細起火原因，後續待火調科釐清。

新竹市消防局指出，昨天晚間10點55分接獲民眾報案慈雲路晴空匯社區大樓發生火警意外，立即派遣埔頂、三民、光復及金山車組、二大隊及竹光、明湖水庫車以及雲梯車出勤。

警消人員趕抵後，發現是D棟大樓地下1樓放置電纜線的管道間起火燃燒，立即布2水線撲滅火勢，但由於濃煙不斷竄出，警消人員立即從安全梯疏散約20人，所幸整起火警並未造成任何人員傷亡。

據了解，該大樓位於鄰近竹科的關埔重劃區，總戶數為594戶，屋齡9年，總樓高28樓，根據實價登錄網站指出，該大樓歷史最高價每坪要價63.18萬元，也因周圍生活機能成熟，學區完善，屬於整個大新竹地區最精華的區塊之一，許多高收入的竹科新貴定居於此。

新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓，昨天晚間10點55分發生火警意外。圖／取自LINE社群新竹大小事
新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓，昨天晚間10點55分發生火警意外。圖／取自LINE社群新竹大小事
警消人員趕抵後，發現是D棟大樓地下1樓放置電纜線的管道間起火燃燒，立即布2水線撲滅火勢。圖／取自LINE社群新竹大小事
警消人員趕抵後，發現是D棟大樓地下1樓放置電纜線的管道間起火燃燒，立即布2水線撲滅火勢。圖／取自LINE社群新竹大小事

新竹 重劃區

延伸閱讀

不是電桿火災！新竹香山1350戶大停電原因曝 「凶手」遭電擊慘死

台鐵鳳山車站大樓今年完工 工程拖太久居民抱怨交通亂

新竹香山1300戶大停電 台電搶修中…估晚間9點復電

疑妻與小王藕斷絲連…新竹工程師為抓外遇「狂拍1455張對話」 反遭判刑

相關新聞

關山拉力賽失控撞電桿 電商老闆身亡

台東關山「華盟國際越野拉力賽」昨天發生嚴重意外，五十歲車手林高任駕賽車失控衝撞賽道旁電線桿，造成電桿折斷，林夾在扭曲變形...

3萬則假投資廣告下架 臉書占9成

社群網路平台投放假投資廣告問題層出不窮，刑事局今年一至三月通知網路平台下架三萬四○五五則假投資廣告，其中臉書三萬二一○四...

新竹「有錢的里」某社區大樓B1起火 警消急疏散20人

新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓，昨天晚間10點55分發生火警意外。新竹市消防局獲報後，立即趕抵現場搶救，初步了解是地下1樓放置電纜線的管道間起火，燃燒面積約25平方公尺，無延燒之虞，無人受困、受傷。由於起火大樓位於全台所得中位數排名前十的埔頂里，整起火警意外也格外引起民眾關注，至於詳細起火原因，後續待火調科釐清。

花蓮女子疑服藥後騎機車 自撞路樹跌入排水溝身亡

花蓮秀林鄉田姓女子今天騎機車行經吉安鄉吉安路6段時，自撞路樹後跌入排水溝，警消接獲報案到場，女子已明顯死亡；家屬指田女疑...

走訪草嶺古道滑倒…婦人額頭撞傷紅腫 消防獲報護送下山

蔣姓婦人今天下午和友人到淡蘭古道健行時，在新北市雙溪區境內步道滑倒，額頭腫脹，無法再行走。消防人員到場後包紮處理後，蔣女...

關山拉力賽自撞身亡…喪生車手是國道警友會刑大處長 昨才PO文喊：飛過終點

台東關山昨天和今天舉辦越野拉力賽車，今天上午10時許發生嚴重車禍，50歲車手林高任送醫傷重不治。據了解，他除了是網路電商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。