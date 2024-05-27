新竹「有錢的里」某社區大樓B1起火 警消急疏散20人

新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓，昨天晚間10點55分發生火警意外。新竹市消防局獲報後，立即趕抵現場搶救，初步了解是地下1樓放置電纜線的管道間起火，燃燒面積約25平方公尺，無延燒之虞，無人受困、受傷。由於起火大樓位於全台所得中位數排名前十的埔頂里，整起火警意外也格外引起民眾關注，至於詳細起火原因，後續待火調科釐清。

新竹市消防局指出，昨天晚間10點55分接獲民眾報案慈雲路晴空匯社區大樓發生火警意外，立即派遣埔頂、三民、光復及金山車組、二大隊及竹光、明湖水庫車以及雲梯車出勤。

警消人員趕抵後，發現是D棟大樓地下1樓放置電纜線的管道間起火燃燒，立即布2水線撲滅火勢，但由於濃煙不斷竄出，警消人員立即從安全梯疏散約20人，所幸整起火警並未造成任何人員傷亡。