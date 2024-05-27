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3萬則假投資廣告下架 臉書占9成

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

詐騙集團假冒公眾人物在網路平台投放假投資廣告，刑事局今年1至3月通知平台下架3萬4055則，其中臉書就有3萬2104件，被冒名人士以財經名人及企業領袖居多，合計占8成。圖／刑事局提供
詐騙集團假冒公眾人物在網路平台投放假投資廣告，刑事局今年1至3月通知平台下架3萬4055則，其中臉書就有3萬2104件，被冒名人士以財經名人及企業領袖居多，合計占8成。圖／刑事局提供
社群網路平台投放假投資廣告問題層出不窮，刑事局今年一至三月通知網路平台下架三萬四○五五則假投資廣告，其中臉書三萬二一○四則，占九成以上；被冒名人士以財經名人、企業領袖合計占八成居多。刑事局說，網路平台僅配合下架，未落實源頭管理，詐騙難根除。

刑事局統計，今年第一季通知網路平台下架假投資廣告，臉書三萬二一○四則、YouTube一一四六則、Google各聯播網八○五則；被冒名人士占比，財經名人百分之四十二點九一、企業領袖百分之四十點一八、媒體網紅百分之十一點八四、政治人物百分之一點四五。

詐騙集團以公眾人物名義在網路平台投放假投資廣告，有人誤信是名人操盤或推薦，加入ＬＩＮＥ投資群組受騙；許多被冒名人士不堪其擾，不斷公開聲明提醒民眾不要上當，詐騙案仍不斷攀升。

刑事局去年六月廿八日起通知網路平台下架假投資廣告，截至今年三月下架逾八萬則，但分析發現被下架相同內容廣告仍持續出現。

刑事局表示，網路平台雖配合警方通知下架，但未落實廣告張貼源頭管理，只靠警察不斷通知下架不可能遏阻詐團。業者應擔負企業社會責任主動把關。

尤其臉書長期以來問題嚴重，始終未能有效管理，警方建議民眾從臉書粉絲專頁追蹤數、按讚數及資訊透明度中的建立日期、更名紀錄等，判斷是否為假冒粉專；另也將透過跨部會討論，採取有效對策。

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