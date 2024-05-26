亮刀逼友人滾下車？成功嶺役男爆逾假未歸 已遭軍方帶回

服役中的2229梯次趙姓義務役二兵，傳出今晚間收假由友人開車載回營時，在成功嶺3號門外與友人發生爭執，因為車子是哥哥的，接著他即把車子開回雲林家中，並未回營。軍方據報，連絡上他，稍後已將他帶回營，並針對逾假未歸情形進一步了解。

趙姓二兵逾假未歸一事，曾傳出他一度涉嫌拿出刀子喝令友人下車，以及是因簽賭欠了賭債，心情不佳下才有此一情形。不過軍方說，趙姓二兵否認這些指控，真相仍有待釐清。

據了解，警方今晚8時許曾接獲110電話報案，指有對兄弟檔在成功嶺3號門外爭吵，轄區警方趕往了解時，現場未見有人爭吵情事，稍後也未接獲軍方反映有士兵逾假未歸情形，因此並未參與偵辦，而是由軍方自行找人。

另據調查，趙姓二兵返營時，是由友人開著趙的哥哥的轎車載返，至於為何發生爭執，以及趙姓二兵為何逕自就把車開回雲林家中而未返回部隊，則還待進一步調查。 成功嶺士兵傳出逾假未歸，後來由軍方找回。本報資料照

【中央社台中26日電】

1名在成功嶺服務的趙姓義務役男，今天晚間由友人載送返營收假，未料抵達營區外3號門時，他卻趁友人抽菸時自行駕車離去，後經軍警協尋，最後在雲林家中尋獲，將他帶回營區。

有媒體報導，1名在成功嶺服役的義務役男，本預計今天晚間返營，並由友人駕車送往成功嶺3號門，他卻突然拿出刀子喝令友人下車，隨即駕駛友人車輛逃逸，疑因積欠賭債心情不佳，才不想返營。

對此，十軍團則澄清，趙姓男子為1年制義務役男，今天由友人開車載回營區，當車子開到營區3號門外的超商時，他卻趁著友人去抽煙空檔，自行駕車離去，友人立刻通知役男的哥哥，軍警也展開協尋，後來發現車子已回到雲林家中且趙男也在家中。

軍方指出，初步了解趙男疑因心情不佳，所以不想返回營區，澄清過程沒有持刀、沒有欠債等問題。士官長將趙男帶返營區，因趙男違反營規，事後調查核予懲處，關於他的心緒部分將會實施心理諮商輔導。