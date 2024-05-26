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花蓮女子疑服藥後騎機車 自撞路樹跌入排水溝身亡

中央社／ 花蓮縣26日電

花蓮縣秀林鄉田姓女子26日下午騎機車行經吉安鄉吉安路6段時，自撞路樹後跌入排水溝，警消獲報後，隨即趕往現場處理，發現田女疑似跌入排水溝的時間過久，已明顯死亡。圖／民眾提供（中央社）
花蓮縣秀林鄉田姓女子26日下午騎機車行經吉安鄉吉安路6段時，自撞路樹後跌入排水溝，警消獲報後，隨即趕往現場處理，發現田女疑似跌入排水溝的時間過久，已明顯死亡。圖／民眾提供（中央社）
花蓮秀林鄉田姓女子今天騎機車行經吉安鄉吉安路6段時，自撞路樹後跌入排水溝，警消接獲報案到場，女子已明顯死亡；家屬指田女疑似服用藥物而肇禍，事故原因待警方釐清。

根據民眾向警方報案指稱，今天下午4時45分左右，行經吉安路6段，發現一輛機車掉入排水溝，且1名疑似駕駛的女子也在排水溝內。

警消獲報後，隨即趕往現場處理，發現47歲田姓女子疑似跌入排水溝的時間過久，已經明顯死亡；警方調閱此路段的監視器後，發現田姓女子約在下午3時41分騎機車由東往西方向行經吉安路6段，監視器畫面看出女子行駛過程不穩且偏離車道，最後逆向撞擊路樹後跌入排水溝內，並未有遭其他車輛撞擊情形。

花蓮縣警察局吉安分局循線通知家屬到場確認，家屬指田女因病服用藥物後有嗜睡或精神不濟等狀況，至於車禍確切肇因仍待檢警進一步釐清。

吉安路此路段於2020年，曾發生花蓮體中1名女學生在鯉魚潭訓練划龍舟後，騎機車家路上疑因精神不繼，不慎自撞路樹身亡意外，警方之後即在此處設置測速照相設備。

吉安 排水溝 自撞 花蓮 路樹 車道

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