花蓮女子疑服藥後騎機車 自撞路樹跌入排水溝身亡
花蓮秀林鄉田姓女子今天騎機車行經吉安鄉吉安路6段時，自撞路樹後跌入排水溝，警消接獲報案到場，女子已明顯死亡；家屬指田女疑似服用藥物而肇禍，事故原因待警方釐清。
根據民眾向警方報案指稱，今天下午4時45分左右，行經吉安路6段，發現一輛機車掉入排水溝，且1名疑似駕駛的女子也在排水溝內。
警消獲報後，隨即趕往現場處理，發現47歲田姓女子疑似跌入排水溝的時間過久，已經明顯死亡；警方調閱此路段的監視器後，發現田姓女子約在下午3時41分騎機車由東往西方向行經吉安路6段，監視器畫面看出女子行駛過程不穩且偏離車道，最後逆向撞擊路樹後跌入排水溝內，並未有遭其他車輛撞擊情形。
花蓮縣警察局吉安分局循線通知家屬到場確認，家屬指田女因病服用藥物後有嗜睡或精神不濟等狀況，至於車禍確切肇因仍待檢警進一步釐清。
吉安路此路段於2020年，曾發生花蓮體中1名女學生在鯉魚潭訓練划龍舟後，騎機車家路上疑因精神不繼，不慎自撞路樹身亡意外，警方之後即在此處設置測速照相設備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言