走訪草嶺古道滑倒…婦人額頭撞傷紅腫 消防獲報護送下山

蔣姓婦人今天下午和友人到淡蘭古道健行時，在新北市雙溪區境內步道滑倒，額頭腫脹，無法再行走。消防人員到場後包紮處理後，蔣女表示可自行走路，不必使用擔架，由消防人員護送下山，送往基隆長庚醫院治療。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午4點半左右接到報案電話，指3男4女相約走訪淡蘭古道。他們從宜蘭石城火車站出發，沿古道走向目的地雙溪牡丹。走到雙溪境內的黃吉祠附近時，50多歲蔣姓婦人不慎滑倒，頭部因撞擊紅腫，無法再行走。

消防局派遣金山中隊和雙溪、貢寮、九份分隊共4車11人前往救援，下午5點25分入山，過沒多久就遇到下山求援的同伴，20多分鐘後到達現場，護送蔣女走到楊廷里古道登山口，再用救護車送蔣女就醫治療。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田提醒喜愛登山民眾，從事戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。如果不幸發生意外情況，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，讓救援能量迅速到位。