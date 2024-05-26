關山拉力賽自撞身亡…喪生車手是國道警友會刑大處長 昨才PO文喊：飛過終點

台東關山昨天和今天舉辦越野拉力賽車，今天上午10時許發生嚴重車禍，50歲車手林高任送醫傷重不治。據了解，他除了是網路電商董事長，今年才接任國道警察之友會刑大辦事處長，消息傳到國道警察局，熟識的員警都很詫異、感到不捨。

家住桃園的林高任早期從事報關行起家，生意做大之後逐漸擴及網路電商、貿易物流、醫療生技、房地產等，成立事業集團擔任總裁。他從年輕就愛玩車，常在臉書分享參加賽車的經驗，昨日關山拉力賽結束，還貼文分享賽況影片，貼文寫下：「謝謝副駕駛皮哥帶我飛過終點！」

林高任參加國道公路警察之友會刑大辦事處已經4年，是顧問性質，出錢出力協辦預防犯罪宣導、三節慰問、急難救助、破案獎金等相關事宜，今年才剛接任刑大辦事處處長。

熟識他的員警透露，林高任雖然愛玩車，但是他滴酒不沾、生活非常自律，過去賽車偶而會發生小事故，沒料想這次這麼嚴重，發生這種憾事，好友都十分錯愕、覺得很不捨。