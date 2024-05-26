快訊

抨擊「躺平者」...京東劉強東撂狠話：業績不好、不拼搏的人全數淘汰

出門記得帶傘！2縣市晚間大雨特報 慎防雷擊、強陣風

掰了？傳三星產晶片散熱、效率受影響 Google Pixel 10晶片將轉單台積電

關山拉力賽自撞身亡…喪生車手是國道警友會刑大處長 昨才PO文喊：飛過終點

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台東關山昨天和今天舉辦越野拉力賽車，今天上午10時許發生嚴重車禍，50歲車手林高任送醫傷重不治。據了解，他除了是網路電商董事長，今年才接任國道警察之友會刑大辦事處長，消息傳到國道警察局，熟識的員警都很詫異、感到不捨。

家住桃園的林高任早期從事報關行起家，生意做大之後逐漸擴及網路電商、貿易物流、醫療生技、房地產等，成立事業集團擔任總裁。他從年輕就愛玩車，常在臉書分享參加賽車的經驗，昨日關山拉力賽結束，還貼文分享賽況影片，貼文寫下：「謝謝副駕駛皮哥帶我飛過終點！」

林高任參加國道公路警察之友會刑大辦事處已經4年，是顧問性質，出錢出力協辦預防犯罪宣導、三節慰問、急難救助、破案獎金等相關事宜，今年才剛接任刑大辦事處處長。

熟識他的員警透露，林高任雖然愛玩車，但是他滴酒不沾、生活非常自律，過去賽車偶而會發生小事故，沒料想這次這麼嚴重，發生這種憾事，好友都十分錯愕、覺得很不捨。

林高任參加國道公路警察之友會刑大辦事處已經4年，是顧問性質，出錢出力協辦預防犯罪宣導等相關事宜，今年才剛接任刑大辦事處處長。圖／翻攝林高任臉書
林高任參加國道公路警察之友會刑大辦事處已經4年，是顧問性質，出錢出力協辦預防犯罪宣導等相關事宜，今年才剛接任刑大辦事處處長。圖／翻攝林高任臉書
林高任（右）昨天才在臉書分享賽事，沒想到今天在賽程中發生嚴重車禍喪命 。圖／翻攝林高任臉書
林高任（右）昨天才在臉書分享賽事，沒想到今天在賽程中發生嚴重車禍喪命 。圖／翻攝林高任臉書
林高任常在臉書分享參加賽車的經驗。圖／翻攝林高任臉書
林高任常在臉書分享參加賽車的經驗。圖／翻攝林高任臉書
林高任參加國道公路警察之友會刑大辦事處已經4年，是顧問性質，出錢出力協辦預防犯罪宣導、三節慰問、急難救助、破案獎金等相關事宜，今年才剛接任刑大辦事處處長。圖／翻攝林高任臉書
林高任參加國道公路警察之友會刑大辦事處已經4年，是顧問性質，出錢出力協辦預防犯罪宣導、三節慰問、急難救助、破案獎金等相關事宜，今年才剛接任刑大辦事處處長。圖／翻攝林高任臉書

國道 警察 車手

延伸閱讀

台東關山越野拉力賽出意外 50歲車手自撞電桿殞命、另1人傷

免驚 這是拉力賽常態！台東拉力賽「廖老大車隊車輛衝入稻田」

並列第一的美味臭豆腐！部落客吃過的「2家最頂臭豆腐」 加映豪氣大份量名店

影／宜蘭刑大隊長反詐宣導 遭小朋友嗆「講國語」全場笑翻

相關新聞

關山拉力賽自撞身亡…喪生車手是國道警友會刑大處長 昨才PO文喊：飛過終點

台東關山昨天和今天舉辦越野拉力賽車，今天上午10時許發生嚴重車禍，50歲車手林高任送醫傷重不治。據了解，他除了是網路電商...

台東關山越野拉力賽出意外 50歲車手自撞電桿殞命、另1人傷

台東縣關山鎮昨天與今天接連舉辦「華盟國際越野拉力賽─關山站」賽事，但因天候、路況不佳，狀況百出，昨天多台賽車衝出道路，毀...

休假偕友飲酒…汐止警「等紅燈睡倒」遭攔拒測 下場曝光

新北市汐止分局偵查隊林姓偵查佐昨天晚間休假時至北市信義區酒吧喝酒，今天凌晨6時許結束時因找不到代駕，竟自行開車欲返回汐止...

疑妻與小王藕斷絲連…新竹工程師為抓外遇「狂拍1455張對話」 反遭判刑

新竹林姓電子工程師懷疑妻子張女與小王藕斷絲連，竟連續7個月偷偷解鎖妻子手機，翻拍多達1455張的LINE對話內容，張女受...

高雄千萬藍寶堅尼遭棒擊！兩人亂棒狂砸「Urus」58下 專挑車窗下手

高雄36歲陳姓男子昨天凌晨4時許回到大樓住處，發現市價逾1200萬元的藍寶堅尼休旅車車窗遭砸毀，陳男報警後，警方迅速逮捕...

不滿對方「沒出錢還喝光我的酒」 板橋街友持鐵桿痛毆友人

新北市板橋區60歲邱男、56歲季男與50歲王男3名街友，日前在捷運新埔站旁涼亭喝酒時，邱男因不滿季男將酒喝光，持一旁的鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。