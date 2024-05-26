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不滿對方「沒出錢還喝光我的酒」 板橋街友持鐵桿痛毆友人
新北市板橋區60歲邱男、56歲季男與50歲王男3名街友，日前在捷運新埔站旁涼亭喝酒時，邱男因不滿季男將酒喝光，持一旁的鐵製曬衣桿攻擊季男，導致季男臉部及手部多處擦傷。海山警方獲報趕抵，叫救護車將受傷的季男送醫急救，並將施暴的邱男及在場的黃男帶回警局，訊後依傷害罪嫌將邱男送辦。
據了解，60歲邱男、56歲季男與50歲王男均無業，平時都在板橋區公園遊蕩，3人於19日下午3時許在新埔捷運站5號出口的公園涼亭飲酒聊天。不料季男因貪杯將酒喝光，頓時引起邱男不滿，指著季男鼻子破口大罵「沒出錢還把酒喝光」。
邱男越想越氣，看到一旁有1根鐵製曬衣架，竟持曬衣架朝季男臉部攻擊，導致季男臉部及手部多處擦傷，附近民眾發現趕緊報警。海山警方獲報趕抵現場，立即叫救護車將季男送醫，所幸僅擦挫傷並無大礙。邱男及黃男則被帶回警局偵訊。因季男堅持對邱男提告，警方詢後依傷害罪將邱男移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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