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持榔頭、菜刀攻擊廚師…醋夫衝妻麵店行兇 被逮稱不滿妻子被騷擾

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市翁姓男子昨晚前往妻子經營的麵店，持榔頭及菜刀攻擊廚師王姓男子，王頭部及手臂受傷，經送醫急救暫無生命危險，警方到場逮捕翁，他稱不滿王碰觸妻子背部騷擾，警詢後依殺人未遂、傷害等罪嫌移送，檢方訊後聲押。

警方調查，32歲翁姓男子昨晚7點多赴45歲邵姓妻子在北市信義區吳興街經營的麵店，持榔頭衝進廚房，敲擊廚師46歲王姓男子頭部，又從廚房拿菜刀砍殺，員工制止拉開並撥打119；王頭部、右前臂及左手撕裂傷，右手尺骨骨折，被消防隊送醫急救，住進加護病房觀察。

警方接獲消防局通報趕抵，發現翁站在店門口，身上沾有血跡，壓制上銬逮捕，帶回信義警分局六張犁派出所調查，並查扣作案用榔頭及菜刀。

翁坦承動手，稱前一天中午在店內與妻子吃飯，見王從妻子背後走過時碰觸到妻子背部，他認為有騷擾意圖，心生不滿。警訊後今移送，建請檢方聲押。

台北市翁姓男子昨晚前往妻子經營的麵店，持榔頭及菜刀攻擊廚師王姓男子，王頭部及手臂受傷被送醫急救，警方趕抵逮捕翁。記者李奕昕／翻攝
台北市翁姓男子昨晚前往妻子經營的麵店，持榔頭及菜刀攻擊廚師王姓男子，王頭部及手臂受傷被送醫急救，警方趕抵逮捕翁。記者李奕昕／翻攝

北市 廚房 殺人

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