男童站高樓外牆吹泡泡 熱心路人嚇壞急通報警衛、發文喊「擔心」

新北市林口區今天下午有1名年約6歲男童，站在大樓外牆玩吹泡泡，路人看見簡直嚇壞，有人趕緊通報社區警衛，聯繫家長將孩子帶進屋內，警方亦趕抵查看，後續將通報社會局介入輔導。

據了解，今天下午3時30分左右，路人赫見1幢近20層大樓，有1名小男童站在沒有圍欄的外牆約僅50公分寬度屋凸，手裡拿著吹泡泡玩具在玩耍，身旁半開窗戶邊還有另1名男童在屋內往外探看。

路人說她簡直嚇壞，可能太緊張一直打不通119，但看見已有另1名女子急忙跑去找社區警衛，孩子迅速被帶進屋內。事後她將照片貼到臉書社團「林口大家庭」，並稱「很擔心他們還是會跑出來！」

對此，林口警分局和消防局均稱沒有接獲報案，忠孝派出所所長梁世詮則說明，員警看到臉書貼文隨即前往了解狀況，社區管理員表示一接獲路人通報，立刻聯繫孩子的父親將男童帶進屋內，並打開窗戶安全鎖。

孩子父親聲稱2個男童自己跑進房間玩，剛好窗戶沒上鎖，其中1人爬出窗外，幸好被熱心路人發現。警方除叮囑家長注意幼童安全，並已抄資料，後續將通報社會局介入輔導。