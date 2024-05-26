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土地公廟神尊不見了？警揪27歲男竊走、毀容土地公神像 竟稱「神明指示」
台中蔡姓男子（27歲）日前於清水建國國小旁土地公廟，噴漆毀損廟內杯子、燈籠、柱子等，並竊走土地公神尊、信徒還願的金牌，警方於廟方報案後8小時內，隨即將他逮捕歸案。蔡男聲稱，自己有通靈體質，都是依土地公指示做；仍遭清水警方依竊盜罪嫌，移送台中地檢署偵辦。
據了解，廟方於11日上午8時許，發現廟內杯子、燈籠、柱子等遭塗鴉毀損，祭拜的土地公、信眾還願的金牌也不翼而飛，隨即向清水警方報警，警方隨即成立專責小組調查，於8小時內成功查獲蔡姓竊嫌，但土地公神尊面部已遭破壞，難以認清。
有民眾在社團「清水小鎮」中發文提問，位於清水建國國小旁的土地公廟，為何神尊都不見了？此文引起地方關注，才驚覺原來土地公遭竊，神尊嚴重毀損，廟方已請師傅處理，後續將新安座一尊土地公，繼續保佑地方。
清水警方表示，經調閱監視器等線索，於當天下午4時許，查獲蔡男到案，並查獲贓證物、土地公神尊，全案將蔡嫌依竊盜罪嫌，移送台中地檢署偵辦。
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