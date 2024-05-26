快訊

中職／悍將攻蛋3場破5萬人、帶財5千萬 場均躍居聯盟第一

高雄千萬藍寶堅尼遭棒擊！兩人亂棒狂砸「Urus」58下 專挑車窗下手

卸任一周就神隱？蔡英文缺席黨職改選 民進黨中央地方「無人知」

住宅非法釀私酒逾5千公升 桃園男被抓裁罰最高100萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

端午節來臨，國人年節需求米酒頭多，桃園市58歲游姓男子為趁端午節賺一筆，並未取得酒類製造許可執照，自行在八德住宅後院大量私釀生產米酒頭私酒牟利，警方持搜索票查扣私酒成品及半成品逾5千公升，及製作工具一批，數量龐大，經桃園市府財政局人員勘驗確實，警方今天將游男函請財政局依違反菸酒管理法規定，將依法裁處5萬至100萬元以下罰鍰。

大溪警方表示，警方連日執行雷霆除暴專案，據報游男在八德區住宅釀製私酒，大溪、八德分局昨天共同持法院搜索票，前往八德區游男住家緝查私酒，當場查獲游男未取得酒類製造業許可證，卻私自後院大量釀製米酒頭私酒販售牟利，當場查扣私酒成品及半成品逾5千公升，折合市價大約20萬元，並查獲酒類製作工具一批，數量龐大。

警方通知市政府財政局菸酒管理科人員到場勘驗，確認游男違反菸酒管理法罪嫌情節重大，依菸酒管理法規定製造私酒將裁處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，私酒成品及半成品、製造工具沒收。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大溪警方查獲非法私自釀製米酒頭牟利，成品及半成品逾5000公升數量龐大。圖／警方提供
大溪警方查獲非法私自釀製米酒頭牟利，成品及半成品逾5000公升數量龐大。圖／警方提供
大溪警方查獲非法私自釀製米酒頭牟利，成品及半成品逾5000公升數量龐大。圖／警方提供
大溪警方查獲非法私自釀製米酒頭牟利，成品及半成品逾5000公升數量龐大。圖／警方提供
大溪警方查獲非法私自釀製米酒頭牟利，成品及半成品逾5000公升數量龐大。圖／警方提供
大溪警方查獲非法私自釀製米酒頭牟利，成品及半成品逾5000公升數量龐大。圖／警方提供
大溪警方查獲非法私自釀製米酒頭牟利，成品及半成品逾5000公升數量龐大。圖／警方提供
大溪警方查獲非法私自釀製米酒頭牟利，成品及半成品逾5000公升數量龐大。圖／警方提供

桃園 端午節

延伸閱讀

汽機車疑占桃園觀音道路競速 警方攔檢舉發偵辦

台電喊桃園變電所不足 凌濤酸：在怪鄭文燦？

反改革者揚言罷免傅崐萁 許宇甄：勿淪鬥爭、報復工具

卓榮泰視察台電不見地方列席 桃市府稱可惜：未獲邀請

相關新聞

台東關山越野拉力賽出意外 50歲車手自撞電桿殞命、另1人傷

台東縣關山鎮昨天與今天接連舉辦「華盟國際越野拉力賽─關山站」賽事，但因天候、路況不佳，狀況百出，昨天多台賽車衝出道路，毀...

休假偕友飲酒…汐止警「等紅燈睡倒」遭攔拒測 下場曝光

新北市汐止分局偵查隊林姓偵查佐昨天晚間休假時至北市信義區酒吧喝酒，今天凌晨6時許結束時因找不到代駕，竟自行開車欲返回汐止...

疑妻與小王藕斷絲連…新竹工程師為抓外遇「狂拍1455張對話」 反遭判刑

新竹林姓電子工程師懷疑妻子張女與小王藕斷絲連，竟連續7個月偷偷解鎖妻子手機，翻拍多達1455張的LINE對話內容，張女受...

高雄千萬藍寶堅尼遭棒擊！兩人亂棒狂砸「Urus」58下 專挑車窗下手

高雄36歲陳姓男子昨天凌晨4時許回到大樓住處，發現市價逾1200萬元的藍寶堅尼休旅車車窗遭砸毀，陳男報警後，警方迅速逮捕...

土地公廟神尊不見了？警揪27歲男竊走、毀容土地公神像 竟稱「神明指示」

台中蔡姓男子（27歲）日前於清水建國國小旁土地公廟，噴漆毀損廟內杯子、燈籠、柱子等，並竊走土地公神尊、信徒還願的金牌，警...

住宅非法釀私酒逾5千公升 桃園男被抓裁罰最高100萬

端午節來臨，國人年節需求米酒頭多，桃園市58歲游姓男子為趁端午節賺一筆，並未取得酒類製造許可執照，自行在八德住宅後院大量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。