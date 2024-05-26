住宅非法釀私酒逾5千公升 桃園男被抓裁罰最高100萬

端午節來臨，國人年節需求米酒頭多，桃園市58歲游姓男子為趁端午節賺一筆，並未取得酒類製造許可執照，自行在八德住宅後院大量私釀生產米酒頭私酒牟利，警方持搜索票查扣私酒成品及半成品逾5千公升，及製作工具一批，數量龐大，經桃園市府財政局人員勘驗確實，警方今天將游男函請財政局依違反菸酒管理法規定，將依法裁處5萬至100萬元以下罰鍰。

大溪警方表示，警方連日執行雷霆除暴專案，據報游男在八德區住宅釀製私酒，大溪、八德分局昨天共同持法院搜索票，前往八德區游男住家緝查私酒，當場查獲游男未取得酒類製造業許可證，卻私自後院大量釀製米酒頭私酒販售牟利，當場查扣私酒成品及半成品逾5千公升，折合市價大約20萬元，並查獲酒類製作工具一批，數量龐大。

警方通知市政府財政局菸酒管理科人員到場勘驗，確認游男違反菸酒管理法罪嫌情節重大，依菸酒管理法規定製造私酒將裁處5萬元以上、100萬元以下罰鍰，私酒成品及半成品、製造工具沒收。

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