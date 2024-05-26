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不讓孩子著衣、關衣櫃…身障兒疑遭虐全身傷 家屬驗傷怒告外籍看護

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮一名15歲少年因患有身心障礙難以言語表達，家人聘請外籍看護協助照顧，未料竟從監視器中，發現看護多次徒手毆打、腳踢孩子，且嚴冬還不讓孩子著衣，甚至把孩子推進衣櫃等。少年家屬昨天驗傷並至警局提告，新竹縣社會處表示，若調查屬實，將依兒童及少年福利與權益保障法，裁處6萬元以上、60萬以下罰鍰。

鍾姓家長氣憤控訴，自己的孩子有身心障礙難以口語表達，於是聘請外籍看護來照顧，未料今年2月左右天氣寒冷，孩子半夜突然大吼大叫，他透過家中監視器查找原因，竟發現外籍看護將孩子脫光，陸續也發現看護竟對小孩動粗，於是找來仲介協調，並開出嚴重警告單，明確告知看護不得有此行為。

鍾姓家長表示，但該名看護非但沒有收斂，竟然還選擇監視器死角對孩子動粗，或是把孩子推進衣櫃，孩子出來後滿臉驚恐，甚至也發現看護用棉被遮掩踢他的孩子的行為。

鍾姓家長也將影片及孩子身上的傷勢貼上臉書爆料公社，引發網友熱議，同時帶孩子前往醫院驗傷，經醫院診斷，孩子有頭臉擦挫傷、左胸挫傷、右手背擦挫傷、後背擦挫傷等傷勢，家屬昨天也前往竹東分局報案。

新竹縣社會處表示，關於竹東鎮發生身障兒少疑似被外籍看護工虐待一案，社會處與家防官保持密切聯繫，若案家需要保護性社工、身障資源介入的部分，社會處均會積極協助、提供服務。若虐待兒少調查屬實，將依據兒童及少年福利與權益保障法第97條規定，裁處6萬元以上、60萬以下罰鍰。

鍾姓家長控訴自己的孩子遭到外籍看護動粗，身上多處擦挫傷，昨天已前往警局報案。圖／取自臉書爆料公社
鍾姓家長控訴自己的孩子遭到外籍看護動粗，身上多處擦挫傷，昨天已前往警局報案。圖／取自臉書爆料公社
鍾姓家長控訴自己的孩子遭到外籍看護動粗，身上多處擦挫傷，昨天已前往警局報案。圖／取自臉書爆料公社
鍾姓家長控訴自己的孩子遭到外籍看護動粗，身上多處擦挫傷，昨天已前往警局報案。圖／取自臉書爆料公社
新竹縣竹東鎮一名15歲少年因患有身心障礙難以言語表達，家人聘請外籍看護協助照顧，未料竟從監視器中，發現看護多次徒手毆打孩子。記者黃羿馨／翻攝
新竹縣竹東鎮一名15歲少年因患有身心障礙難以言語表達，家人聘請外籍看護協助照顧，未料竟從監視器中，發現看護多次徒手毆打孩子。記者黃羿馨／翻攝

外籍看護 新竹 監視器 身障

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