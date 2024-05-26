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汽機車疑占桃園觀音道路競速 警方攔檢舉發偵辦

中央社／ 桃園26日電

桃園市警察局大園分局今天獲報，在觀音區一處停車場旁有汽機車聚集，警方立即通報警力到場攔檢舉發交通違規，並將調閱監視錄影畫面，通知違規民眾到案並依公共危險罪嫌偵辦。

有民眾在網路上傳影片表示，今天清晨6時許，觀音區環南路停車場旁有大批汽機車聚集，畫面中有多輛機車占用道路準備競速，沒想到後方1輛機車疑似因為失控撞上，現場一團混亂。

大園分局交通組組長黃胤福接受媒體聯訪表示，警方在上午6時17分接獲民眾報案指出，有汽機車聚集在觀音區環南路停車場旁，員警立即通報線上快打警力到場，現場人車看到警方出現紛紛駛離，員警現場攔檢舉發逆向行駛1件及闖紅燈10件等交通違規。

黃胤福指出，另外針對影片中涉嫌競速機車騎士，將調閱監視錄影畫面，儘速通知到案說明，並依公共危險罪嫌偵辦。

黃胤福說，大園分局也在隨後的執行防制危險駕車時段，舉發無照駕駛、遮蔽號牌等交通違規共計22件，警方將持續加強防制危險駕車勤務，以維護交通安全，另外針對經常競速路段將加強巡邏攔查，遏止危駕行為。

桃園市警察局大園分局今天獲報，在觀音區一處停車場旁有汽機車聚集，警方立即通報警力到場攔檢舉發交通違規，並將調閱監視錄影畫面，通知違規民眾到案並依公共危險罪嫌偵辦。圖／聯合報系資料照
桃園市警察局大園分局今天獲報，在觀音區一處停車場旁有汽機車聚集，警方立即通報警力到場攔檢舉發交通違規，並將調閱監視錄影畫面，通知違規民眾到案並依公共危險罪嫌偵辦。圖／聯合報系資料照

交通違規 停車場 失控 桃園 機車騎士

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