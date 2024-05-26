休假偕友飲酒…汐止警「等紅燈睡倒」遭攔拒測 下場曝光

新北市汐止分局偵查隊林姓偵查佐昨天晚間休假時至北市信義區酒吧喝酒，今天凌晨6時許結束時因找不到代駕，竟自行開車欲返回汐止，行經台北市林森北路與市民大道時疑因疲憊於等紅燈時睡著。北市警到場發現林員有酒駕情事，因林員拒絕酒測警方依規定舉發。汐止分局已依規定將他記一大過並調警備隊列管。

據了解，任職於汐止分局偵查隊的林姓偵查佐，昨晚休假期間與友人至台北市信義區酒吧喝酒聊天，至今天凌晨5、6時許結束。林男因叫不到代駕，竟自行開車欲返回汐止。上午7時許林男行經林森北路、市民大道路口停等紅燈時，因過於疲憊而睡著。

台北市中山分局獲報派遣巡邏警員到場處理，發現車內發出濃厚酒味，警方立即要求林員下車接受酒測，但林男當場表示拒絕酒測，警方依法開立拒測罰單並扣車，並透過勤指中心通報汐止分局。

汐止分局獲報後立即將林姓警員記一大過，因林員今天休假，後續將交由督察組調查，目前已先將林員調至警備隊列管並加強輔導。

汐止分局表示，對於警員違紀情事絕對深入調查絕不護短、不縱容、嚴查並斷然處置，並將持續教育所屬警員恪遵各項法紀要求，避免是類情形發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康