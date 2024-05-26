台東關山越野拉力賽出意外 50歲車手自撞電桿殞命、另1人傷

台東縣關山鎮昨天與今天接連舉辦「華盟國際越野拉力賽─關山站」賽事，但因天候、路況不佳，狀況百出，昨天廖老大車隊多台賽車衝出道路，毀損農田，今天早上10點多，其他車隊50歲林姓車手途中撞電桿，車輛凹陷變形，他本人被夾擊於駕駛座難脫困，當場失去呼吸心跳；另一名朱姓副駕駛輕微腦震盪。

消防隊員趕抵使用破壞器材，才得以將林姓駕駛從車輛殘骸中拉出，並送醫急救，途中更注射腎上腺素提高傷者生存機率，可惜林到院搶救後仍不治，在駕駛座右邊的46歲朱姓副駕駛則意識清醒，但有輕微腦震盪。

關山鎮長彭成豐表示，對於這樣賽事傳出車手意外身亡，除了感到遺憾外，身為協辦單位的關山鎮公所也不會逃避責任，該負責的絕對會負責，目前也以及通知車手位在台中家屬，趕赴台東。

鎮公所表示，比賽前都有要求主辦單位對於賽事與車手安全有一定規定，意外險與強制險絕對不可少，也會協助家屬向保險公司爭取最高理賠。