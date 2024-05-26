快訊

蘇巧慧當選民進黨新北黨部主委 綠營看2026關鍵之戰：想選早表態

漁民心淌血...屏東黑鮪魚爆大量 千元批發價「崩跌」至125元創新低

台東關山越野拉力賽出意外 50歲車手自撞電桿殞命、另1人傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東關山越野拉力賽出意外 50歲車手自撞電桿殞命、另1人傷

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導

台東縣關山鎮昨天與今天接連舉辦「華盟國際越野拉力賽─關山站」賽事，但因天候、路況不佳，狀況百出，昨天廖老大車隊多台賽車衝出道路，毀損農田，今天早上10點多，其他車隊50歲林姓車手途中撞電桿，車輛凹陷變形，他本人被夾擊於駕駛座難脫困，當場失去呼吸心跳；另一名朱姓副駕駛輕微腦震盪。

消防隊員趕抵使用破壞器材，才得以將林姓駕駛從車輛殘骸中拉出，並送醫急救，途中更注射腎上腺素提高傷者生存機率，可惜林到院搶救後仍不治，在駕駛座右邊的46歲朱姓副駕駛則意識清醒，但有輕微腦震盪。

關山鎮長彭成豐表示，對於這樣賽事傳出車手意外身亡，除了感到遺憾外，身為協辦單位的關山鎮公所也不會逃避責任，該負責的絕對會負責，目前也以及通知車手位在台中家屬，趕赴台東。

鎮公所表示，比賽前都有要求主辦單位對於賽事與車手安全有一定規定，意外險與強制險絕對不可少，也會協助家屬向保險公司爭取最高理賠。

50歲林姓車手參加台東關山越野拉力賽，車輛失控撞上電桿不幸身亡。圖／台東縣警察局提供
50歲林姓車手參加台東關山越野拉力賽，車輛失控撞上電桿不幸身亡。圖／台東縣警察局提供

台東 越野 車手

延伸閱讀

台9線小客車自撞電桿1死1傷 19歲女乘客送醫不治

影／五股傳遊覽車司機身體突不適！自撞分隔島、撞倒電桿

影／高雄凌晨車禍釀2傷 貨車失控撞電桿、轎車車頭全毀

新北萬里中福23歲機車騎士自撞電桿 人摔落橋底送醫不治

相關新聞

休假偕友飲酒…汐止警「等紅燈睡倒」遭攔拒測 下場曝光

新北市汐止分局偵查隊林姓偵查佐昨天晚間休假時至北市信義區酒吧喝酒，今天凌晨6時許結束時因找不到代駕，竟自行開車欲返回汐止...

高雄千萬藍寶堅尼遭棒擊！兩人亂棒狂砸「Urus」58下 專挑車窗下手

高雄36歲陳姓男子昨天凌晨4時許回到大樓住處，發現市價逾1200萬元的藍寶堅尼休旅車車窗遭砸毀，陳男報警後，警方迅速逮捕...

汽機車疑占桃園觀音道路競速 警方攔檢舉發偵辦

桃園市警察局大園分局今天獲報，在觀音區一處停車場旁有汽機車聚集，警方立即通報警力到場攔檢舉發交通違規，並將調閱監視錄影畫...

不讓孩子著衣、關衣櫃…身障兒疑遭虐全身傷 家屬驗傷怒告外籍看護

新竹縣竹東鎮一名15歲少年因患有身心障礙難以言語表達，家人聘請外籍看護協助照顧，未料竟從監視器中，發現看護多次徒手毆打、...

台東關山越野拉力賽出意外 50歲車手自撞電桿殞命、另1人傷

台東縣關山鎮昨天與今天接連舉辦「華盟國際越野拉力賽─關山站」賽事，但因天候、路況不佳，狀況百出，昨天多台賽車衝出道路，毀...

疑妻與小王藕斷絲連…新竹工程師為抓外遇「狂拍1455張對話」 反遭判刑

新竹林姓電子工程師懷疑妻子張女與小王藕斷絲連，竟連續7個月偷偷解鎖妻子手機，翻拍多達1455張的LINE對話內容，張女受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。