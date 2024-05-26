藏毒開車衝撞釀1警左手骨裂 高雄駕駛投案「最高吞20萬罰單」

高雄市三民二警分局員警昨晚9點多盤查違停轎車，發現駕駛座有K盤，男子佯裝配合，趁隙開車衝撞員警逃逸，員警尾追仍被逃脫；過程造成警員左手腕骨裂住院；警方查出駕駛是傅姓男子，正追緝時，傅下午突投案，警詢後，除被依妨害公務等罪送辦外，警方開出10餘張總計最高可罰20萬8800元的罰單。

三民二警分局鼎金派出所員警林昱翔、鍾京倫，昨晚9時45分許執行巡邏勤務，巡經三民區鼎中路與金山路口，發現一輛白色TOYOTA轎車紅線違停，隨即上前盤查。

警方要求男性駕駛「證件我們查一下」，男子稱要去超商拿一下東西而已，警方告知「你違停，我們證件查一下而已，窗戶幫我拉下來」，男子將窗戶搖下後，警方要求他手拿出來，結果發現駕駛座旁有一個Ｋ盤。

正當警方要求男子下車時，男子竟加速衝撞員警逃離現場，導致警員林昱翔左手腕遭車輛左側擦撞骨裂，連手錶和秘錄器都毀損，另警員鍾京倫左手指則遭車門輕微夾到，2警負傷騎警用機車在後尾追，但男子甩開警方，加速逃離不見蹤影。

警方事後以車追人，查出駕駛是傅姓男子（29歲），申請拘票拘提時，傅自知法網難逃，下午2時許到鼎金所投案。傅聲稱，因害怕被警方查到毒品，情急下才逃離現場，並非故意衝撞員警。

警詢後，除依妨害公務、毀損、公共危險等罪移送高雄地檢署偵辦外，由於傅違停紅線、不服取締、蓄意衝撞員警受傷，且逃逸過程危險駕車，沿路闖紅燈4次、逆向行駛6次等違規行為，警方另依違反道路交通管理處罰條例共開出10餘張、總計可罰最高可罰20萬8800元的罰單。

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