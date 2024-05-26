奪151條金飾…外送員賭債纏身強搶銀樓 判徒刑6年

沈姓男子身背債務，求助家人未果，今年2月到台北市北投區一處銀樓對闕姓老闆娘勒頸壓制，強搶151條金飾及10萬元現金，士林地院近日審結，依強盜罪判沈男徒刑6年。

判決指出，37歲沈男積欠百萬元賭債，缺錢花用，向家人索討錢財未果，先於今年2月27日下午到73歲闕姓女子在北投區開設的珠寶銀樓假意挑選金飾，實則勘查銀樓內環境，再於2月29日下午2時許回到店內，趁闕女獨自在櫃檯內且疏於防備，衝進櫃檯徒手勒住闕女頸部，將其壓制在地。

沈男造成闕女頸、肩、髖及膝蓋等多處挫傷，闕女不敢反抗，沈男即搜刮櫃檯內財物，闕女趁隙按下櫃檯內蜂鳴器，其外籍看護聞聲從銀樓後方休息室走出查看，沈男則得手151條金飾及現金10萬元。

據悉，沈男曾涉竊盜、妨害自由案，平時以擔任外送員為業，過年期間就曾因債務問題與母親爭吵，脫口「不然我去吃免錢飯」。

沈男案發前失聯未返家，犯案後搭乘計程車到大同區延平北路向不知情銀樓銷贓3條金飾，又到大直美麗滑百貨買衣服及名牌背包變裝，從台北車站搭乘高鐵南下。

途中沈男刻意避開大站，在苗栗豐富站下車後轉乘計程車到竹南，向不知情銀樓銷贓1條金飾，再到台中麗寶購物中心買衣服變裝，在逢甲夜市用餐，分別在台南、高雄更換計程車後改往北逃。

專案人員鎖定沈男行蹤後，在國道一號嘉義段截獲沈男車輛，他坦言一路往南逃，是為了在落網前到高雄左營探視祖母，但抵達高雄時夜已深，擔心打擾到老人家，所以過家門而不入。

案經起訴，士林地院近日審結，依強盜罪判沈男徒刑6年，沒收扣案犯罪所得（含變賣3條金飾所得14萬2105元、變賣1條金飾所得13萬1500元及現金3萬9795元），追徵沈男逃跑期間花掉的犯罪所得6萬205元。