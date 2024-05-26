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高雄千萬藍寶堅尼遭棒擊！兩人亂棒狂砸「Urus」58下 專挑車窗下手

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄36歲陳姓男子昨天凌晨4時許回到大樓住處，發現市價逾1200萬元的藍寶堅尼休旅車車窗遭砸毀，陳男報警後，警方迅速逮捕辛姓、夏姓男子到案，兩人稱與陳無金錢糾紛，是酒後口角洩憤，因無人受傷，警方依毀損及恐嚇罪嫌偵辦。

今臉書、LINE各大車友社團流傳一段水藍色藍寶堅尼「Urus」休旅車遭砸影片，一名身穿綠色上衣、黑色短褲的男子，戴著口罩拿著球棒，朝該輛車前後左右車窗猛砸。

該段影片長約1分半鐘，有網友細數砸車的男子共「揮擊」58下，還一度因用力過猛甩手休息，掌鏡人則邊拍邊指示動手男子砸車位置，2人等到整輛車車窗全毀才離去。

由於男子鎖定車窗猛擊，網友調侃「知道哪邊賠最少，專業」，「怎不砸車燈、後視鏡」、「不怕賠不起嗎？」影片在網路引起熱議。

高雄警方調查後，確認影片為昨凌晨4時許在鳥松區澄明街發生，經查該輛「urus」為陳姓男子承租，平時停放於地下室，沒料卻遭2男砸毀。

轄區仁武警分局獲報後，警方調閱監視器以車追人，掌握犯嫌19歲辛男、夏男（約27歲）到案釐清。

辛男供稱先前聚餐酒後與被害人陳男擦撞發生口角，他「無法忘懷」當天情況，才找夏男開車載他前往洩憤。2人均表示與陳男無金錢及其他糾紛，只是酒後口角砸車，全案訊後依毀損及恐嚇罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄一輛停在停車場的藍寶堅尼「Urus」休旅車遭砸，在網路熱烈討論。取自黑色豪門企業
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休旅車 恐嚇 藍寶堅尼

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