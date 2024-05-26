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南子吝步道健行冒冷汗暈倒家人求救 消防員打點滴脫險

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

張姓男子今天和家人到新北市瑞芳區南子吝步道健行，走了約1小時後暈倒，家人向消防局求助。消防人員抵達時，張男已清醒，但冒冷汗並覺得全身無力及頭暈，在補充體液後恢復體力，護送下山後，由家人陪同回家。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午近10點接獲報案，指全家2女3男從桃園到南子吝步道爬山，走了約1小時到步道指標990公尺，標高196公尺三角點平台，50多歲張男突然冒冷汗並暈倒，後來清醒了，但全身無力，希望消防人員協助下山。

消防局出動金山中隊和瑞芳、九份分隊共6車14人前往救援，10點15分從南雅社區入山，約半小時候找到張男，經打點滴補充生理食鹽水，稍做休息後，張男表示已無大礙，無須送醫。

新北市政府消防局第6大隊長羅億田表示，從事登山戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。如果不幸發生意外情況，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，讓救援能量迅速到位。

張姓男子今天和家人到新北市瑞芳區南子吝步道健行時暈倒，消防人員到場救護，補充體液助他恢復體力，再護送下山。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子今天和家人到新北市瑞芳區南子吝步道健行時暈倒，消防人員到場救護，補充體液助他恢復體力，再護送下山。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子今天和家人到新北市瑞芳區南子吝步道健行時暈倒，消防人員到場救護，補充體液助他恢復體力，再護送下山。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子今天和家人到新北市瑞芳區南子吝步道健行時暈倒，消防人員到場救護，補充體液助他恢復體力，再護送下山。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子今天和家人到新北市瑞芳區南子吝步道健行時暈倒，消防人員到場救護，補充體液助他恢復體力，再護送下山。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子今天和家人到新北市瑞芳區南子吝步道健行時暈倒，消防人員到場救護，補充體液助他恢復體力，再護送下山。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子今天和家人到新北市瑞芳區南子吝步道健行時暈倒，消防人員到場救護，補充體液助他恢復體力，再護送下山。記者邱瑞杰／翻攝
張姓男子今天和家人到新北市瑞芳區南子吝步道健行時暈倒，消防人員到場救護，補充體液助他恢復體力，再護送下山。記者邱瑞杰／翻攝

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