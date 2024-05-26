臉書借錢對方稱「金流太少」 他提供帳戶還幫領錢...淪詐欺車手

鄒姓男子因缺錢，在臉書看到借貸廣告詢問，卻誤入詐騙集團陷阱，詐團稱「你銀行帳戶金流太少」，把詐款匯至鄒男帳戶要他幫忙領出，再交給「專人」，鄒男依指示提領35萬元後感覺有異，向員警詢問才驚覺遇到詐騙。警方請他配合領出款項，同一天在巷弄逮獲化身「專人」的收水車手楊姓女子；雖然鄒男不知情，但涉及提領詐款，一併被依詐欺罪送辦。

中正一忠孝東路派出所上月底獲報，鄒男（28歲）稱因急需用錢約80萬，在臉書看到借貸廣告詢問，對方問「你有幾個帳戶？剩多少錢？」，檢視5個銀行帳戶餘額後，對方說「你的金流太少，我等等會陸續匯錢進去，這樣借貸方就會認為你帳戶信用OK」，詐團還強調「收到後幫忙領出來，交給公司專人，這只是程序不用擔心」，鄒男不以為意，依指示操作。

鄒男提供自己的5個銀行帳戶給詐團匯錢，再聽從指示領出，均面交給不認識的楊女（37歲），鄒男前後交付約35萬元，卻不明白為什麼給錢時都要神秘約在小巷子，且楊女拿到錢就馬上離開，感覺非常怪異，向鄰近的派出所報警。

警方一聽，就知道鄒男遇到假借貸真詐騙，詐團用此方式「無償得到人頭帳戶」，立刻要鄒男再配合領錢，跟楊女面交，員警則在旁埋伏，見楊女出現，一舉上前逮捕，查扣她身上贓款9.1萬元、手機等證物。

楊女警詢時說，自己是公司會計，不知道在從事詐騙行為，但警方不採信，將釐清她身上9.1萬元金流，並數位鑑識她手機資訊，警詢後依詐欺罪、洗錢防制法送辦；另外，由於鄒男涉及提領詐團的詐款現金，警方依規定用詐欺罪函送法辦。