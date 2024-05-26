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高雄男疑持毒拒檢開車撞警腕骨裂 逃逸遭鎖定追緝

中央社／ 高雄26日電

高市警局三民第二分局2員警25日晚間執勤時，在三民區金山路附近遭疑持毒、不服盤查傅姓男子開車衝撞後逃逸，造成1員警手腕骨裂住院觀察，警方目前依妨害公務等罪嫌追緝中。

高雄市警察局三民第二分局發布新聞稿表示，林姓、鍾姓2員警昨天晚間9時45分許執行巡邏勤務時，巡經三民區鼎中路與金山路口處，發現一部車紅線違停，隨即上前盤查。

員警盤查過程中，發現29歲傅姓駕駛疑似握有K盤，隨即喝令對方下車，但傅男卻假意配合拉開車門後隨即關門加速逃逸，造成林姓員警遭車輛左側擦撞致左手腕骨裂及手錶、秘錄器毀損，目前仍在住院觀察當中，鍾姓員警則是左手指遭車門夾到，幸未傷。

警方表示，目前依刑法妨害公務、毀損罪嫌全力追緝傅男，並持續加強巡守，主動盤查可疑人車，防制各類不法活動。

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妨害公務 手錶 金山

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