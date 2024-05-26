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拒攔查加速逃還撞機車 5男棄車逃2人被逮
新北市汐止警方昨天晚間在大同路執行路檢時，1輛轎車不服攔查逃逸，隨後將車棄置路旁，車上2名男子坐上另一台轎車離去。警方啟動攔截圍捕，該車在中正路與禮門街口擦撞1輛機車後，車上5名男子下車逃離，警員當場攔下2名外籍男子，另3名疑似逃逸外籍移工則逃離現場，警方目前正追查3名男子行蹤。
據了解，汐止分局警方昨天晚間在大同路三段執行路檢勤務，1輛轎車見到警方攔檢不但不服攔查還加速逃逸，警方立即進行追捕，發現該車被棄置在東亞貨櫃場旁，車上已空無一人。警方調閱監視器追查，發現車上2名男子棄車步行至茄安路後坐上另1輛轎車離去。
警方展開攔截圍捕追查該車，不久後在汐止區中正路與禮門街口前發現這輛轎車棄置路邊並擦撞1輛機車，車上共5名男子立即下車逃離，警方當場攔下2名男子，另3名男子逃離現場。被逮的30歲宋男、21歲阮男均為外籍，目前合法居留，但均不願供出逃離之3名男子身分，研判3人可能為逃逸移工，目前正調閱影像追查3名男子行蹤。有關不服攔檢及肇事逃逸部分依交通法規逕行舉發。
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