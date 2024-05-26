拒攔查加速逃還撞機車 5男棄車逃2人被逮

新北市汐止警方昨天晚間在大同路執行路檢時，1輛轎車不服攔查逃逸，隨後將車棄置路旁，車上2名男子坐上另一台轎車離去。警方啟動攔截圍捕，該車在中正路與禮門街口擦撞1輛機車後，車上5名男子下車逃離，警員當場攔下2名外籍男子，另3名疑似逃逸外籍移工則逃離現場，警方目前正追查3名男子行蹤。

據了解，汐止分局警方昨天晚間在大同路三段執行路檢勤務，1輛轎車見到警方攔檢不但不服攔查還加速逃逸，警方立即進行追捕，發現該車被棄置在東亞貨櫃場旁，車上已空無一人。警方調閱監視器追查，發現車上2名男子棄車步行至茄安路後坐上另1輛轎車離去。