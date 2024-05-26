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高雄警盤查違停轎車發現這物 駕駛竟心虛衝撞員警畫面曝光
高雄市三民二警分局員警昨晚9點多在金山路盤查違停轎車，發現駕駛座旁有K盤，但男子佯裝配合，趁隙開車衝撞員警逃逸，員警尾追兩個路口仍被兔脫，事後1警發現手腕骨裂到醫院治療；警方查出駕駛是傅姓男子正追緝中。
三民二警分局鼎金派出所員警林昱翔、鍾京倫，昨晚9時45分許執行巡邏勤務，巡經三民區鼎中路與金山路口，發現一輛白色TOYOTA轎車紅線違停，隨即上前盤查。
警方要求男性駕駛「證件我們查一下」，男子稱要去超商拿一下東西而已，警方告知「你違停，我們證件查一下而已，窗戶幫我拉下來」，男子將窗戶搖下後，警方要求他手拿出來，結果發現駕駛座旁有一個Ｋ盤。
正當警方要求男子下車時，男子竟加速衝撞員警逃離現場，導致警員林昱翔左手腕遭車輛左側擦撞骨裂，連手表和秘錄器都毀損，另警員鍾京倫左手指則遭車門輕微夾到，2警負傷騎警用機車在後尾追，但男子甩開警方，加速逃離不見蹤影。
警方事後以車追人，查出駕駛是傅姓男子（29歲），正循線擴大追捕中。
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