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影／女警「台中徐懷鈺」為阻詐 公布IG傳影片破萬觸及
台中市第二警分局為多元宣導分齡、分眾，由分局IG粉絲人數逾2萬多人、有「警界徐懷鈺」之稱的女警余珮毓，擔任女主角，錄製防詐宣導短片，期藉由網路無遠弗屆的特性，讓更多民眾能夠接收到防詐識詐知能。分局表示，目前影片已發布到分局臉書粉絲專頁，以及余員高人氣的個人IG帳號，觀看觸及人數已破萬人，希望民眾能遠離詐騙的危害。
第二警分局表示，女警余珮毓已在二分局任職有9年時間，因為此次影片宣導主題重點「假交友真詐騙」，介紹常見假交友手法，包括徵婚、投資等詐騙等，歹徒會透過社群交友平台結識新朋友，但常藏著不可告人的陷阱，或是利用甜言蜜語噓寒問暖、虛假身分和精心策劃的騙局，雙方熟稔一段時間後進而假藉各種理由要求借款詐騙錢財，造成人財兩失的局面。
二分局提醒，接獲陌生來電或訊息提高警覺，勿提供個人資料或依指示提款或匯款，僅守反詐三步驟「一聽、二掛、三查證」。網路交友有風險，詐騙集團潛藏在網路世界裡，騙你感情又騙你錢，請秉持「見面再談，匯款免談」原則，與陌生交往時時要保持警覺，不要輕易相信對方，開始以各種理由要你匯款就是詐騙。
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