影／女警「台中徐懷鈺」為阻詐 公布IG傳影片破萬觸及

台中市第二警分局為多元宣導分齡、分眾，由分局IG粉絲人數逾2萬多人、有「警界徐懷鈺」之稱的女警余珮毓，擔任女主角，錄製防詐宣導短片，期藉由網路無遠弗屆的特性，讓更多民眾能夠接收到防詐識詐知能。分局表示，目前影片已發布到分局臉書粉絲專頁，以及余員高人氣的個人IG帳號，觀看觸及人數已破萬人，希望民眾能遠離詐騙的危害。

第二警分局表示，女警余珮毓已在二分局任職有9年時間，因為此次影片宣導主題重點「假交友真詐騙」，介紹常見假交友手法，包括徵婚、投資等詐騙等，歹徒會透過社群交友平台結識新朋友，但常藏著不可告人的陷阱，或是利用甜言蜜語噓寒問暖、虛假身分和精心策劃的騙局，雙方熟稔一段時間後進而假藉各種理由要求借款詐騙錢財，造成人財兩失的局面。