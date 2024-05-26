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影／新莊小黃司機鬼切擊落紅牌重機 騎士滾摔到對向車道

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區昨天有1輛計程車，在中正路任意變換車道，硬生生把旁邊的紅牌重機擠去撞中央分隔島，騎士整個人翻滾慘摔跌在對向車道，幸好當時沒車，而肇事司機年齡69歲，再過4個多月屆齡70歲就不能再執業。

這起車禍發生在中正路往三重方向靠近大漢橋不遠，時間大約是上午8時40分。後方車輛的行車記錄器拍下過程，69歲陳姓司機駕駛計程車，原本行駛在中正路外側車道，疑因前方車多，未打方向燈就猛然向左切換車道。

結果擦撞到左後方的紅牌重機，機車失去平衡撞上中央分隔島，48歲楊姓騎士翻滾越過植栽慘摔至對向車道，幸好當時前方是紅燈路上沒車。楊姓男子左小腿擦傷，忍痛趕緊站起來，稍後由救護車送往衛福部台北醫院。

警方指出，小型車職業駕照法定上限是70歲，雙方持照正常、均未飲酒，計程車變換車道未依規定使用方向燈，依違反道路交通管理處罰條例第42條開罰，可處1200以上3600元以下罰鍰。

計程車昨天在新莊中正路任意變換車道，硬生生把旁邊的紅牌重機擠去撞中央分隔島，騎士整個人翻滾慘摔跌在對向車道，幸好當時沒車。圖／翻攝社會事新聞影音
計程車昨天在新莊中正路任意變換車道，硬生生把旁邊的紅牌重機擠去撞中央分隔島，騎士整個人翻滾慘摔跌在對向車道，幸好當時沒車。圖／翻攝社會事新聞影音
計程車昨天在新莊中正路任意變換車道，硬生生把旁邊的紅牌重機擠去撞中央分隔島，騎士整個人翻滾慘摔跌在對向車道，幸好當時沒車。記者林昭彰／翻攝
計程車昨天在新莊中正路任意變換車道，硬生生把旁邊的紅牌重機擠去撞中央分隔島，騎士整個人翻滾慘摔跌在對向車道，幸好當時沒車。記者林昭彰／翻攝

計程車 車道

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