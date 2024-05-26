2詐騙車手上工衰碰「車手剋星」 被起獲29張金融卡遭逮

24歲沈姓男詐騙車手和21歲王姓男同夥，前天下午1點30分到台南市康樂街要上工提款時，被巡邏員警發覺形跡可疑上前盤查，沈涉嫌持有他人金融卡27張，王身上起出千元大鈔15萬元及他人金融卡2張，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送南檢法辦。

台南市警二分局海安派出所副所長高德陵等員警，本月24日下午1點30分許在康樂街某金融機構前執行巡守勤務中，發現沈姓男子在銀行前徘徊，且看見警察急欲躲避，上前盤查並發現其為新北市政府警察局通報詐欺案協尋分子，並在盤檢中發現沈竟持有他人27張金融卡。

沈男遭警盤檢中說話吞吐，也在員警拍搜檢查中，進而在口袋及手提包內發現持有27張金融卡，且無法說出來源。在確認車手身分上銬時，發現遠方走過來王男一見沈男遭警逮捕，轉頭快步急欲離開，也為員警上前攔下。並發現身上藏有剛從提款機領來之15萬元千元大鈔及2張他人金融卡，進而確認兩人為詐欺集團車手，24日接獲詐團上游之指示，取得29張金融卡一起至台南投宿並出門提取詐款，甫上工領了15萬元，即遭警攔下逮捕帶回。

調查中也發現，兩人所持有金融卡中，有6個帳戶已遭警示，且查知6個被害人在5月中旬陸續遭「購物解除分期付款」詐術所騙而匯出金錢，受騙金額達112萬元。