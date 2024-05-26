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借50萬讓友人周轉不滿只還一半 高雄男開車衝撞服飾店
陳姓男子在高雄市新興區經營服飾店，因周轉不靈，向王姓友人借50萬元應急；後王男不滿陳只還款25萬元，屢催債不成，前天趁夜深人靜時，夥同陳姓友人駕車衝撞陳的服飾店，撞掉整片鐵門洩恨後逃離；警方獲報，2小時內將王、陳2人逮捕歸案。
新興警分局五福二路派出所前天清晨4時7分許接獲陳姓男子（35歲）報案，指稱位於文橫二路巷弄內的服飾店遭轎車衝撞，請求警方到場調查。
警方獲報趕抵，只見服飾店整片鐵門被撞掉，店面敞開，店內一片狼藉；警方調查事發原因，陳聲稱，因經營服飾店周轉不靈，上個月向友人王姓男子（20歲）借款50萬，因借款到期後，只能還出25萬元，可能因此引發陳不滿。
警方調閱監視器「以車追人」，2小時後，循線在左營區及屏東縣逮捕王男及其同夥陳姓男子（18歲）；警詢後依毀損、恐嚇等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
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