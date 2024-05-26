加入群組代操作股票穩賺不賠 六旬婦險被騙309萬元

台南市徐姓婦人加入投資股票LINE社群，與暱稱「證券投資客服官方帳號」聊天後，對方告知她加入投資股票平台，可以替她投資並提供平台供婦人匯款，徐姓婦人一時心動，前天上午10點多前往府前路某銀行欲匯款309萬元，對方還叮嚀徐婦遇行員詢問時，必須告知匯款是要購買一些工廠需要的設備，行員發覺有異報警及時攔阻保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局南門派出所員警，接獲府前路銀行行員來電，表示有婦人疑似遭詐騙、請求協助，經警員張訓銘、詹雅淳、李英誌到場了解。60歲徐姓婦人起初表示因要購買一些工廠需要用的設備，所以需要進行匯款。所幸行員機警，關懷提問時感到有些不對勁，通報警二分局南門派出所員警了解。

原來徐姓婦人加入投資股票LINE社群，與暱稱「證券投資客服官方帳號」聊天後，對方告知她加入投資股票平台，可以替其投資並提供平台供婦人匯款，宣稱只要由投顧老師代為操盤，便可獲得高額利潤、穩賺不賠。

因該社群宣稱他們所指定的股票均漲停板，徐姓婦人一時心動，前天上午10點多到府前路某銀行欲匯款309萬元，另外該「證券投資客服官方帳號」還特別叮嚀徐婦至銀行匯款遇行員詢問時，必須告知「匯款是要購買一些工廠需要的設備，才需要進行匯款，且匯款不要備註有關投資的字眼，臨櫃轉帳時也不能和銀行行員講資金是用於投資」，否則銀行將不給匯款，就無法順利獲利。