為嘗記憶中的羊肉湯 高雄嬤離家迷航16公里結局超展開

高雄市81歲梁姓老婦月初從前鎮獨自坐公車到林園一家羊肉店，想喝羊肉湯解饞，但店家還沒營業，見梁坐店外許久，神情恍惚報警；警方將她返所，聯絡上兒子，才知她離家16公里，就為了20多年前老家記憶中的一碗羊肉湯，立即請店家提前煮碗羊肉湯讓她充飢，滿足願望後讓她順利返家。

警方指出，家住高雄市前鎮區和誠街的81歲梁姓老婦，1日下午獨自坐公車從前鎮到林園區林園北路一家羊肉店，想點一碗羊肉湯解饞，因見羊肉店還沒開始營業，即坐在店外等候。

店家發現梁婦神情恍惚不對勁，報警請求協助，林園派出所員警獲報到場，先將身體虛弱的梁婦載回派出所休息。

返所途中，警方見梁婦眼神呆滯，口中念念有詞，面對詢問反應遲鈍，疑似年老記憶力衰退，後拼湊出名字，才聯絡上梁的兒子。

警方後來得知原來梁老家住在林園區，20多年前搬到前鎮區，因想喝一碗記憶中的羊肉湯，才自己搭公車離家16公里找到羊肉店，警方為了實現梁婦願望，去電請店家提前煮一碗羊肉湯，帶回來讓梁充飢、解饞。