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1大車2小車追撞2人受傷 西濱彰化伸港北上全線封閉
台64線西濱快速道路彰化伸港北上路段，今天清晨發生一輛載有H型鋼的聯結車翻覆事故，並有2輛轎車追撞，造成兩駕駛均受輕傷送醫，也造成北車車道封閉，由於散落的H型鋼處理不易，預計上午9點半才能恢復通車，車禍原因由警方調查中。
警方調查，一輛由25歲的陳姓司機，駕駛載有H鋼的聯結車，今天清晨4時29分許，行經台64線西濱快速道路彰化伸港北上路段167公里路段時，疑自撞翻覆在內側及中線車道上，並撞毀安全島及路燈桿，H鋼散落在地，爆破的輪胎及燈架則散落到對向車道。
聯結車翻車後，後方駛來的2輛小客車，也追撞受損，其中聯結車陳姓司機及1輛自小客車59歲江姓駕駛人都受傷，分別送到台中童綜合醫院及彰濱秀傳醫院，幸好傷勢不重。
車禍發生後， 台64線西濱快速道路彰化伸港北上路段全線封閉，由於H型鋼清理不易，警方預估要到上午9點半才能排除，恢復通車，呼籲駕駛人配合改道。
警方呼籲民眾，如果身體不適，為保護自身及他人安全，切勿勉強駕車，同時不要疲勞駕駛，上路也要專心駕駛，不要分心。
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