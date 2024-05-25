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「鳴笛、按喇巴」也不讓…租賃車惡意擋救護車3分鐘 彰化警將開罰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

一輛黑色轎車今天中午行經彰化市中山路一段與中央路口時，擋住後方一輛民間救護車，儘管救護車一直鳴笛及按喇巴，黑色轎車就是不讓路，估計擋了約3分鐘，連路人紛紛大罵不應該，彰化警方已調閱監視器，發現黑色轎車疑似故意擋救護車，查出是輛租賃車，將傳駕駛人到案，依法可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

這輛黑色轎車是在今天中午12點50分左右，行經消防局對面的彰化市中山路一段南下的中央路口，當時停在內側車道，擋住後方駛來一輛民間救護車， 依民眾拍下的影片，當時救護車一直鳴笛及按喇巴，但黑色轎車就是不讓。

更離譜的是，黑車與救護車僵持約3分鐘之久，救護車只得將車往右切，但黑車也跟著往右切，再度擋住救護車的去路，這時目擊的的多位騎機車騎士，看不過去，紛紛指著黑車大罵，沒想到救護車又再往左切時，黑車又跟著往左切。

彰化縣消防局人員也目睹黑色轎車惡意擋救護車情況，感同身受，值班人員氣得差點衝出來，認為警方應該要查出黑車駕駛人，予以重罰。

彰化警方接獲反映，立即調閱路口監視器及檢視民眾提供的影片，依車牌查出黑色轎車是輛租賃車，已要求租車公司提供資料，但業者以為保護租車人為由，要求警方行文才願意提供。

警方指出，依「道路交通安全規則」第101條第3項規定，汽車聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等執行緊急任務車輛之警號時，應依規定避讓行駛，不管是公家或民間救護車在執勤時，都應禮讓通行，如果未立即避讓，依「道路交通管理處罰條例」第45條第2項規定，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

一輛黑色轎車今天中午行經彰化市中山路一段與中央路口時，擋住後方一輛民間救護車，儘管救護車一直鳴笛及按喇巴，黑色轎車就是不讓路，估計擋了約3分鐘。圖／民眾提供
一輛黑色轎車今天中午行經彰化市中山路一段與中央路口時，擋住後方一輛民間救護車，儘管救護車一直鳴笛及按喇巴，黑色轎車就是不讓路，估計擋了約3分鐘。圖／民眾提供
一輛黑色轎車今天中午行經彰化市中山路一段與中央路口時，擋住後方一輛民間救護車，儘管救護車一直鳴笛及按喇巴，黑色轎車就是不讓路，估計擋了約3分鐘。圖／民眾提供
一輛黑色轎車今天中午行經彰化市中山路一段與中央路口時，擋住後方一輛民間救護車，儘管救護車一直鳴笛及按喇巴，黑色轎車就是不讓路，估計擋了約3分鐘。圖／民眾提供
一輛黑色轎車今天中午行經彰化市中山路一段與中央路口時，擋住後方一輛民間救護車，儘管救護車一直鳴笛及按喇巴，黑色轎車就是不讓路，估計擋了約3分鐘。圖／民眾提供
一輛黑色轎車今天中午行經彰化市中山路一段與中央路口時，擋住後方一輛民間救護車，儘管救護車一直鳴笛及按喇巴，黑色轎車就是不讓路，估計擋了約3分鐘。圖／民眾提供

彰化 救護車 監視器

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