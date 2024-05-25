廖老大車隊再出事！台東拉力賽「3車接連衝入稻田」民眾驚呼太快了

台灣賽車教父稱號的廖老大旗下車隊今天到台東關山參加拉力賽，未料，疑因車速過快，過彎時衝進稻田中，所幸均未發生傷亡。主辦單位表示，已和地主聯繫上，賽後將賠償。

華盟拉力運動協會理事長彭志忠說，賽事因還再舉行，已先聯繫上農地主人，待賽事結束後將談賠償事宜。發生車輛衝出道路，主要為道路因為水泥路面，有細沙，導致剎車無法精準掌控住。

關山鎮今天舉辦拉力房車賽事，其中廖老大旗下D2車隊，共有3輛賽車先後衝出道路，直接衝進稻田裡，約衝了十多公尺才停下，稻田被壓出一條車輛經過痕跡，觀看民眾直呼太快了。

據了解，衝入稻田第一輛就是廖老大所駕駛，隨後兒子及旗下車手駕駛的賽車也接連衝進田中，所幸因都有做好防護措施，人車都沒有大礙，這也是廖老大車隊在台東賽事的第3起意外。