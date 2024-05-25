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無人娃娃機成ATM？監視器直播沒在怕 竊賊自備砂輪機照樣偷
無人看管的娃娃機店似乎成為宵小的ATM！桃園市蘆竹區中山路某無人看管的娃娃機店，台主監看店內時驚見，有名頭戴安全帽的男子帶著砂輪機對著娃娃機開腸剖肚，要偷機台內的錢幣，氣得邊報警邊趕往店內，緊抓著竊賊不放，所幸桃園市蘆竹警分局南崁所員警據報抵達，當場人贓俱獲，查扣行竊工具一批，以及包內近7000元的硬幣，全案依竊盜、毀損等罪送辦。
蘆竹分局表示，南崁所值班台昨天凌晨0點接獲民眾報案，表示他位於蘆竹區中山路上的娃娃機店正再遭竊，有名竊賊拿著工具割開娃娃機台的零錢箱偷錢，警網據報立刻前往巡查，當場逮捕吳姓竊盜現行犯。
被害人表示，他是這家娃娃機店的台主，睡前巡視店內狀況，於是自家中遠端打開店內監視器，驚見吳姓竊賊正拿著起子等工具正在破壞娃娃機台，竊取內部的零錢，立刻打110報案並與員警合力將竊賊逮捕；誇張的是，吳姓竊嫌為了能順利得手，還自備砂輪機1台，以備強行破壞機台之需。
蘆竹分局長林鼎泰呼籲，民眾切勿因一時貪念竊取他人財物，以避免觸法得不償失，並提醒業者店內物品應加強防竊設施及安裝監視設備，保障財物安全。
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