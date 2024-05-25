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操作蟹籠機食指遭絞斷 澎湖海巡邊演習邊救印尼船員

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖籍一艘漁船印尼籍船員今天中午在七美海域操作蟹籠收繩機時，不慎右手食指前方一節遭機器絞斷，由於海巡署艦隊分署第八海巡巡防隊正在附近海域因應中國大陸｢聯合利劍｣演習在該處海域附近應處，獲報後，就近趕往救援，將船員連同遭截斷食指放保冰袋一併載上岸送醫治療。

海巡署因應中國大陸｢聯合利劍－2024A｣演習，艦隊分署第八澎湖海巡隊巡防艇今午在七美海域實施應處，今午12時40分接獲澎湖籍一艘漁船葉姓船長的兒子報案，指父親的漁船於七美南69海浬處，因船上1名印籍船員進行操作蟹籠收繩機不慎絞斷右手食指前端一節，線上10071巡防艇隨即往七美方向航行救援。

澎湖海巡隊同步轉請第十三巡防區指揮部通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，巡防艇於下午1時40分在七美西南13.8浬處與該艘漁船會合。

海巡人員登船後，見遭斷指的印尼船員表情痛苦但神智清醒，先幫受傷的船員作初步包紮，並將斷指裝在保冰袋中，於下午3時45分許順利將傷者送抵上岸，救護車將其載往三軍總醫院澎湖分院就醫治療。

澎湖籍一艘漁船印尼籍船員今天中午在七美海域操作蟹籠收繩機時，不慎右手食指前方一節遭機器絞斷，在附近海域實施演習的海巡署澎湖巡防隊派巡防艇前往救援，將斷指裝在保冰袋一起送醫接合。記者石秀華／翻攝
澎湖籍一艘漁船印尼籍船員今天中午在七美海域操作蟹籠收繩機時，不慎右手食指前方一節遭機器絞斷，在附近海域實施演習的海巡署澎湖巡防隊派巡防艇前往救援，將斷指裝在保冰袋一起送醫接合。記者石秀華／翻攝
澎湖籍一艘漁船印尼籍船員今天中午在七美海域操作蟹籠收繩機時，不慎右手食指前方一節遭機器絞斷，在附近海域實施演習的海巡署澎湖巡防隊派巡防艇前往救援。記者石秀華／翻攝
澎湖籍一艘漁船印尼籍船員今天中午在七美海域操作蟹籠收繩機時，不慎右手食指前方一節遭機器絞斷，在附近海域實施演習的海巡署澎湖巡防隊派巡防艇前往救援。記者石秀華／翻攝
澎湖籍一艘漁船印尼籍船員今天中午在七美海域操作蟹籠收繩機時，不慎右手食指前方一節遭機器絞斷，在附近海域實施演習的海巡署澎湖巡防隊派巡防艇前往救援。記者石秀華／翻攝
澎湖籍一艘漁船印尼籍船員今天中午在七美海域操作蟹籠收繩機時，不慎右手食指前方一節遭機器絞斷，在附近海域實施演習的海巡署澎湖巡防隊派巡防艇前往救援。記者石秀華／翻攝

海巡署 澎湖 馬公

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