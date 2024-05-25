雲林中年男子阿里山公路墜崖 警消12天搜救尋獲冰泠遺體

雲林縣口湖鄉53多歲洪姓男子14日獨自騎機車到阿里山，將車停放阿里山公路，在距離車子2公里外，被發現墜谷，嘉縣警消救難人員搜救多日，動用空拍機搜尋，未發現蹤影，直到昨天搜救人員下切懸崖約5、600公尺，在懸崖下方麻竹園內發現遺體，搜救人員下午將遺體背負吊掛上來，因遺體腐爛，檢警相驗查明意外死因。

竹崎警分局樂野所所長劉光浩14日中午，接獲友人電話報案，在阿里山公路68.8公里處有名男子站在護欄護欄外，立即通知巡邏員警查看，發現路旁芒草有被壓過痕跡，警方調閱阿里山公路監視器，發現有名男子從路旁墜谷，通知消防局及救難人員義消、山警等搜救。

搜救人員搜尋多日並動用空拍機，都未發現男子蹤影，後續有多個民間搜救協會搜救也未尋獲。警方調閱路口監視器，發現洪姓男子獨自騎機車到阿里山，將機車停在阿里山公路旁停車場，徒步行走約2公里多路程到墜谷處。

山地義警大隊長汪之龍、前山地義警大隊長浦進明勘查後，發動鄒族原住民義警搜救，警、消、山警、義消等，以徒步方式下切懸崖300公尺處搜尋，仍未發現，昨天再召集多名義警、義消下切懸崖約5、600公尺後，終於在懸崖下方麻竹園內發現男子遺體，下午將遺體以背負方式，再以繩索拉上，最後由吊車吊掛上路旁。死者家人認屍後痛哭失聲，搜救人員歷經12天搜救任務結束。警方調查，雲林洪姓男子墜谷並無外力介入，為何墜谷及死因？檢警相驗後將調查釐清。