高雄3少年玩跑酷「攀捷運站體、躍閘門」 拍片炫耀教逃票下場慘了

高雄市15歲楊姓、洪姓及吳姓少年今天清晨5時許玩跑酷，竟離譜的爬上高捷獅甲站站體上嬉戲，並跨越收票處閘門出站；3少年玩瘋了，半夜還當街騎共享機車，在馬路上打鬧、趁紅燈橫躺馬路，自拍影片瘋傳，有網友酸「哪裡來的猴子」；捷運警察今天下午找到3少年，將依違反大眾捷運法開罰。

網路今瘋傳，數名少年租共享機車，5貼騎乘在馬路上打鬧，其中有少年還掛在車頭前方，沿路嬉戲，另有人趁在路口停等紅燈之際，直接橫躺在馬路中央，還有人躲在草叢邊大聲喊叫，嚇壞路過的用路人。

少年囂張行徑不只一樁，清晨5時許，3名少年玩跑酷，竟攀爬至獅甲捷運站站體後，高舉雙手歡呼，後被捷運站的保全發現勸離，但少年不以為意，嘻笑打鬧，甚至還進入捷運站任意跨越閘門柵欄後出站。

其中一名少年將躍過閘門逃票的行為影片PO上自己IG，貼文指「教你們怎麼搭捷運」；影片陸續在臉書社團曝光後，不少網友看到影片狠酸：「哪裡來的猴子」，有網友則質疑「這樣子很好玩？」、「拍這些影片不就是想要紅？」、「考完就自我放逐了是吧」。

捷運警察隊事後聯繫高捷，調閱相關監視影像追查，查出是楊姓、洪姓及吳姓少年所為，今天下午1時50分許，高捷文化中心站站務人員發現，發現2名進站購買單程票的少年特徵與涉案人相符，隨即通報，警方趁2名少年於2時8分許在美麗島站下車時，將2人攔下，並循線找到另一名少年。

據了解，3名少年聲稱結伴外出遊玩時，因無聊就模仿外國跑酷運動攀爬捷運站體屋簷。

警方認為3名少年攀爬站體及逃票行為均已違反大眾捷運法第50條1項3款規定，可處1500元以上、7500 元以下罰鍰，將予以開罰，後續由高捷依規定追繳應補票價及違約金。