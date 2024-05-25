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遊覽車國3火燒車意外 警將查證車身有無標示出廠時間

中央社／ 台中25日電

搭載台南後甲國中師生前往桃園參賽的遊覽車，今天中午在國道3號龍井路段起火燃燒，還好32名師生安全逃離，國道警方表示，將查證車身有無標示出廠年份，若無標示將舉發。

國道公路警察局第七公路警察大隊說明，這輛遊覽車從台南出發北上，載著台南後甲國中師生前往桃園參加足球比賽。

警方指出，遊覽車於中午12時開到國道3號北向179.8公里（龍井路段）時，遊覽車劉姓駕駛驚覺車輛有異常，立即停靠外側路肩待援，結果車輛隨即起火燃燒。

國道警察大隊接獲通報後立即通知消防車、救護車、調派巡邏車前往處理，同時派遣緩撞車前往現場後方警戒疏導車流，火勢於12時10分撲滅，後續交由台中市消防局鑑識調查。

警方表示，32名師生都安全逃出車外沒有受傷，並由接駁車接送前往桃園，而被燒毀的遊覽車也拖吊到平面道路空地，由台中市消防局進行火調。

第七公路警察大隊大甲分隊初步調查指出，這輛遊覽車為2016年出廠，並有依規定時間前往檢驗，駕駛自述於5月初有前往保養，詳細起火原因仍待消防單位釐清；至於有關車身未標示出廠年份問題，屬於違規行為，若查證屬實將依規定舉發。

國道3號龍井路段發生遊覽車火燒車，車上32名國中師生逃出。聯合報系記者游振昇／翻攝
國道3號龍井路段發生遊覽車火燒車，車上32名國中師生逃出。聯合報系記者游振昇／翻攝

國道 火燒車 警察 遊覽車

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