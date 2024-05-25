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高雄廢鐵船遭大火吞噬 疑高溫油壓剪誤觸泡棉釀禍

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄一艘廢棄船執行拆船施工時，意外起火燃燒，消防緊急到場滅火灌救。記者古和純／翻攝
高雄一艘廢棄船執行拆船施工時，意外起火燃燒，消防緊急到場滅火灌救。記者古和純／翻攝

高雄旗津區中洲三路下午4時39分許，一艘正執行拆除作業的廢鐵船起火燃燒，消防局獲報後，出動10車23人前往搶救；警消到場時，陣陣濃煙直竄天際，消防員趕緊布水線灌救，目前火暫已撲滅；現場工人指出，高溫油壓剪不慎碰觸泡棉燃起大火，詳細火災發生原因待火調人員調查。

高雄港灣今天下午突然有艘廢鐵船燃起大火，由於火勢一發不可收拾，瞬間燃起的熊熊大火將鐵船吞滅，指揮中心趕緊出動大批人車到場灌救。

現場工人表示，當時正在拆除廢鐵船，疑因高溫油壓剪不慎碰到船內冷凍倉隔絕溫度的泡棉，瞬間燃起大火，好在當下現場人員即時逃離，並無人員受傷。

消防表示，經消防員灌注滅火後，火勢暫以撲滅，至於，詳細火災發生原因，待火調人員釐清調查。

高雄旗津港灣發生一艘廢鐵船起火燃燒。記者古和純／翻攝
高雄旗津港灣發生一艘廢鐵船起火燃燒。記者古和純／翻攝

高雄一艘廢棄船執行拆船施工時，意外起火燃燒，消防緊急到場滅火灌救。記者古和純／翻攝
高雄一艘廢棄船執行拆船施工時，意外起火燃燒，消防緊急到場滅火灌救。記者古和純／翻攝

高雄一艘廢棄船執行拆船施工時，意外起火燃燒，消防緊急到場滅火灌救。記者古和純／翻攝
高雄一艘廢棄船執行拆船施工時，意外起火燃燒，消防緊急到場滅火灌救。記者古和純／翻攝

高雄一艘廢棄船執行拆船施工時，意外起火燃燒，消防緊急到場滅火灌救。記者古和純／翻攝
高雄一艘廢棄船執行拆船施工時，意外起火燃燒，消防緊急到場滅火灌救。記者古和純／翻攝

消防員 火災 高雄市

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